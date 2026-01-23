OnePlus 15T, in arrivo il top compatto dell’azienda

Il 2026 sarà l’anno degli smartphone ultra compatti. Abbiamo già avuto modo di vedere diversi smartphone di questa tipologia di vari big del settore mobile, tra cui ad esempio a marchio Oppo. Ora sembra che si aggiungerà molto presto anche il produttore tech OnePlus. I nuovi rumors e leaks emersi in queste ore hanno infatti suggerito l’arrivo del nuovo compatto dell’azienda che arriverà sul mercato con il nome di OnePlus 15T.

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OnePlus 15T, in arrivo a breve il nuovo compatto dell’azienda tech

A quanto pare vedremo arrivare molto presto un nuovo smartphone compatto del produttore tech OnePlus. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione potrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus 15T. A rivelare queste prime informazioni è stato il noto leaker del settore Digital Chat Station tramite un post sul social cinese Weibo.

Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo smartphone dell’azienda tech OnePlus sarà caratterizzato da delle dimensioni relativamente più compatte rispetto a quelle degli smartphone della concorrenza. Il display presente a bordo dovrebbe infatti avere una diagonale pari a 6.32 pollici. I bordi dovrebbero essere piatti e dovrebbe esserci una risoluzione piuttosto elevata pari a 1.5K.

Il leaker Digital Chat Station ha inoltre rivelato ulteriori caratteristiche. Dal punto di vista prestazionale sembra che ci sarà un processore estremamente potente di fascia alta. Si tratterebbe del soc Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nonostante le dimensioni relativamente più compatte, lo smartphone potrà contare sulla presenza di una batteria parecchio capiente. Si tratta infatti di ben 7500 mah. Sembra che gli utenti potranno poi utilxxstr il supporto alla ricarica rapida da ben 100W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, dovrebbe esserci un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore con teleobiettivo.

Il leaker ha infine rivelato il periodo della presunta presentazione ufficiale. A detta del leaker, il nuovo OnePlus 15T potrebbe essere annunciato a marzo 2026.