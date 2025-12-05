OnePlus 15R, ultimi avvistamenti prima del debutto

Il produttore tech OnePlus si sta ormai preparando per il suo importante evento di presentazione ufficiale. Quest’ultimo si terrà durante la giornata del prossimo 17 dicembre 2025. L’azienda, in particolare, annuncerà in veste ufficiale il suo nuovo smartphone di punta, ovvero il prossimo OnePlus 15R, presso vari mercati. Nonostante manchino dunque pochi giorni, lo smartphone in questione è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench.

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OnePlus 15R, il nuovo smartphone dell’azienda passa dal portale Geekbench

Nonostante manchi poco tempo al suo debutto ufficiale, il prossimo smartphone di casa OnePlus è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo OnePlus 15R, il quale è stato registrato sul portale con il numero di modello CPH2767. Il suo arrivo sul portale non fa che confermare il suo imminente arrivo e anche alcune delle sue future specifiche tecniche.

Secondo quanto riportato sul sito, il prossimo device dell’azienda sarà alimentato da uno degli ultimi soc top di gamma di casa Qualcomm. Si tratta del potente soc Snapdragon 8 Gen 5. Il modello testato sul portale può inoltre contare sulla presenza di ben 12 GB di memoria RAM. Al momento del debutto ufficiale sul mercato, comunque, l’azienda renderà sicuramente disponibili ulteriori tagli di memoria. Il portale di benchmark ha poi confermato la presenza a bordo dell’ultima release del software di Big G. A bordo sembra che ci sara infatti Android 16 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda.

I benchmark pubblicati sul portale ci hanno infine rivelato i punteggi raggiunti dallo smartphone. Il prossimo OnePlus 15R, in particolare, è riuscito a totalizzare un punteggio pari a 2784 punti in single core e 9329 punti in multi core.

Insomma, sicuramente il prossimo smartphone di casa OnePlus non deluderà affatto dal punto di vista delle prestazioni. Ormai mancano comunque picchi giorni alla presentazione ufficiale, quindi restate sintonizzati.