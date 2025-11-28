Oakley Meta Vanguard vs Ray-Ban Meta Gen 2 Wayfarer: due visioni opposte degli smart glasses, CONFRONTO

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Nel mercato dei wearable connessi, gli occhiali smart stanno finalmente smettendo di essere un giocattolo da fiere tech per diventare accessori credibili. Ho avuto modo di provare e usare entrambi i modelli più maturi della gamma Meta AI: i Ray-Ban Meta Gen 2 Wayfarer, con lenti fotocromatiche Transitions, e gli Oakley Meta Vanguard, il modello pensato per chi vive all’aperto e si allena. Segnalo che il primo prodotto l’ho comprato personalmente ed è mio (spoiler: li uso alla guida, al pc e quando sono fuori casa sotto il sole), mentre il secondo me l’ha inviato l’azienda per test. Sono due prodotti diversi, quasi agli antipodi per filosofia — ma proprio per questo il confronto è interessante.

Design e vestibilità

I Ray-Ban Meta Gen 2 Wayfarer sono il perfetto esempio di quanto lontano si possa spingere l’idea di “smart” senza snaturare il design classico. Li indossi e sembrano dei Wayfarer qualunque: stessi angoli, stessa silhouette, stessa leggerezza. Il mio modello, con lente fotocromatica, è una sorpresa: in interno appaiono come occhiali da lettura con filtro blu discreto, all’esterno diventano un paio di sunglasses eleganti. È la soluzione più versatile che abbia mai provato su un paio di smart glasses. Il peso è minimo (intorno ai 48 grammi), e anche dopo una giornata intera al computer non affaticano.

Gli Oakley Meta Vanguard, invece, giocano in tutt’altra categoria. Sono massicci, curvi, costruiti per la performance: 66 grammi ben distribuiti, telaio O-Matter e fit da sportivo. Il comfort resta alto, ma è chiaro che qui si parla di outdoor, corsa, bici o trail. Non sono occhiali “da ufficio”. Hanno l’aspetto di un oggetto tecnico e lo rivendicano: li indossi quando esci, non quando entri in riunione.

Audio e microfoni

Entrambi i modelli condividono la stessa base Meta AI e lo stesso approccio open-ear, ma l’implementazione cambia radicalmente. I Ray-Ban Meta Gen 2 puntano sulla discrezione: l’audio è pulito, chiaro, ma volutamente confinato a un volume che non disturbi chi ti sta accanto. Perfetti per podcast, musica leggera o telefonate. In contesti silenziosi la resa è eccellente, ma basta un ambiente rumoroso e il limite si sente: non si tratta di un difetto, ma di una scelta progettuale.

Gli Oakley Meta Vanguard invece spingono sull’impatto sonoro. Gli speaker integrati hanno più corpo e un volume più generoso, progettato per l’outdoor. Durante una corsa o un giro in bici, la musica rimane chiara anche col vento addosso, e i microfoni con beamforming gestiscono sorprendentemente bene i rumori ambientali. L’esperienza audio è più immersiva, ma anche più evidente: gli altri percepiscono che stai usando un dispositivo “che suona”.

Fotocamera e registrazione

La fotocamera da 12 MP dei Ray-Ban Meta Gen 2 serve per immortalare momenti quotidiani — una passeggiata, un concerto, un aperitivo. I video arrivano in 3K con ottima stabilizzazione e resa cromatica equilibrata, ma non è una camera da sport: il sensore è pensato per la rapidità, non per catturare scene in movimento veloce. L’otturatore resta discreto, il LED di registrazione è piccolo ma ben visibile (una scelta precisa per la privacy).

La stessa risoluzione da 12 MP è abbinata a una lente ultra-wide da 122 gradi, pensata per le riprese dinamiche: corsa, bici, sport outdoor. Si arriva a 3K @ 30 fps o 1080p @ 60 fps, e la qualità visiva è più “action cam”. È la differenza tra registrare un momento e documentare una performance. Nel primo caso i Ray-Ban si inseriscono senza disturbare; nel secondo gli Oakley diventano parte integrante dell’attività.

Intelligenza artificiale e interfaccia

Entrambi usano la piattaforma Meta AI, con comandi vocali identici (“Hey Meta”) e accesso alle stesse funzioni: chiedere meteo, indicazioni, dettare messaggi o descrivere l’ambiente circostante. La differenza non è nella mente, ma nel corpo. Nei Ray-Ban il controllo è più “urbano”: tocchi leggeri, gesture fluide, nessun bottone. Si parla piano, si ottiene risposta rapida. Negli Oakley, invece, i pulsanti fisici sono più affidabili durante il movimento, le risposte vocali sono più forti e l’assistente diventa parte dell’attività sportiva (ad esempio: “quanto manca alla fine del percorso”, “registra video”, “inizia allenamento”).

Autonomia e praticità

I Ray-Ban Gen 2 durano circa 4-5 ore di utilizzo misto, con la custodia che garantisce altre 8 ore di autonomia. Sono pensati per un’intera giornata “social”, fatta di foto, musica e chiamate saltuarie.

Gli Oakley Meta Vanguard, invece, spingono fino a 9 ore di uso audio e 6 ore di registrazione continua, con un grado di resistenza IP67 che li rende adatti a pioggia, polvere e sudore.

Non hanno la stessa eleganza nel trasporto (la custodia è ingombrante), ma la durata extra si sente in attività prolungate.

Prezzo e target

I Ray-Ban Meta Gen 2 partono da circa 329 euro, mentre gli Oakley Meta Vanguard si collocano a 449 euro. Due fasce diverse, coerenti con due target diversi. I primi sono pensati per chi vuole raccontare la vita di tutti i giorni con un tocco tecnologico, mantenendo stile e semplicità. I secondi per chi vive lo sport come parte della propria identità e vuole uno strumento che accompagni l’azione senza compromessi.

Quale scegliere?

Il punto è semplice: entrambi funzionano benissimo, ma in scenari diversi.

Se passi la giornata tra spostamenti, ufficio e momenti social, i Ray-Ban Meta Gen 2 Wayfarer sono insuperabili. Leggeri, eleganti, sempre adeguati, con audio discreto e funzioni AI che si fondono nel quotidiano. La lente fotocromatica Transitions li rende davvero “quattro stagioni”, un accessorio unico per chi vuole tecnologia invisibile.

Se invece cerchi un compagno di allenamento, di viaggio o di outdoor, gli Oakley Meta Vanguard sono la scelta giusta. Più robusti, più rumorosi, più performanti: un tool tecnico travestito da occhiale.

In comune hanno una cosa sola: entrambi dimostrano che l’era degli smart glasses è finalmente cominciata. Oramai ho iniziato un giochino quando sono fuori casa: vedere quante persone li indossano. Almeno una o due al giorno, sempre. E parliamo solo di Roma. Stanno diventando un “must” del nostro quotidiano come lo sono state le AirPods e le cuffiette TWS anni fa.