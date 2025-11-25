NZXT Performance, presentate la nuova generazione di ventole per i PC da gaming

NZXT Performance è la nuova serie di ventole pensate per garantire ai gamer PC il giusto raffreddamento per le proprie build. Pensate per offrire la massima potenza, la gamma si articola su cinque prodotti in grado di adattarsi alle esigenze dei giocatori.

La famiglia NZXT Performance è composta da F120X, F140X, F240X, F280X e F360X. Tutti i modelli sono accomunati da un sistema di raffreddamento di alto livello e da un design accattivante con una silenziosità senza precedenti.

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Come confermato da Felix Guerra, SVP of Product Generation & Engineering: “La nuova gamma di ventole ad alte prestazioni offre il flusso d’aria e la pressione statica più elevati mai raggiunti dai nostri prodotti, incorporando al contempo materiali e tecnologie avanzate per massimizzare il raffreddamento e ridurre al minimo il rumore”.

NZXT entra nel mercato dei sistemi di raffreddamento di fascia premium con la nuova linea di ventole Performance

Le ventole sono state appositamente progettate per risultare prestazionali ma silenziose, contribuendo a migliorare le performance dei PC su cui sono installate. La struttura in polimero a cristalli liquidi (LCP) le rende resistenti alle vibrazioni mentre il design appositamente studiato consente di ridurre la turbolenza e le perdite d’aria.

Questa combinazione consente di generare un flusso d’aria più potente e concentrato. I tecnici di NZXT hanno messo a punto un sistema ibrido a levitazione magnetica e cuscinetti fluidodinamici per ridurre l’attrito con importanti vantaggi. L’attrito viene ridotto con benefici sull’usura e sulla riduzione della rumorosità.

Anche il motore trifase a 6 poli è stato ottimizzato per garantire un’altissima efficienza e consumi ridotti. Infine, tutti i gamer non potranno che apprezzare l’illuminazione RGB che conferisce alle NZXT Performance un look moderno. Disponibili nelle colorazioni bianca e nera, le ventole sono acquistabili sul sito ufficiale del produttore ai seguenti prezzi: