Nvidia in testa nella corsa ai chip di TSMC

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 AI, prezzi e nuove tensioni nella catena produttiva mondiale dei chip TSMC

Per oltre un decennio la leadership di Apple nei rapporti con TSMC sembrava intoccabile. Oggi quello scenario non è più valido. Nvidia ha conquistato il ruolo di principale cliente della più grande fonderia di semiconduttori al mondo, segnando un cambio di fase storico. A rivelarlo è stato Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, durante un’intervista informale in un podcast specializzato. La notizia non è solo simbolica, ma racconta come l’asse del mercato tecnologico si stia spostando.

Non sono più smartphone e tablet a guidare la domanda produttiva. Il motore principale è diventata l’intelligenza artificiale. I chip per data center, addestramento dei modelli e calcolo avanzato richiedono volumi enormi e tecnologie sempre più raffinate. Nvidia, grazie alla sua posizione dominante nel settore AI, assorbe oggi una quota di capacità produttiva superiore a quella di Cupertino. In realtà, si tratta di un ritorno al passato. All’inizio degli anni Duemila Nvidia era già tra i clienti chiave di TSMC. L’avvento dell’iPhone cambiò tutto, spostando l’attenzione sui dispositivi consumer. Ora il ciclo si è invertito, riportando le GPU al centro della scena industriale globale.

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AI, prezzi e nuove tensioni nella catena produttiva mondiale dei chip TSMC

La differenza principale rispetto al passato riguarda la logica del mercato. I chip per l’intelligenza artificiale non rispondono alle stesse regole dei prodotti consumer. Le aziende che sviluppano modelli avanzati sono disposte a investire cifre enormi pur di garantirsi forniture stabili e prestazioni di punta. Nei data center, il prezzo conta meno della potenza disponibile. Questo ha aumentato la pressione sugli impianti produttivi di TSMC.

Secondo alcune indiscrezioni, la fonderia starebbe rivedendo le condizioni applicate ad Apple. La domanda AI rischia infatti di ridurre la priorità storicamente concessa a Cupertino. Per ora si tratta solo di voci, difficili da confermare. È plausibile però che la scarsità di capacità produttiva stia ridisegnando le gerarchie. Huang ha ricordato con ironia un episodio legato a Morris Chang, fondatore di TSMC. Da giovane imprenditore, gli disse che Nvidia sarebbe diventata un cliente centrale. All’epoca sembrava una previsione azzardata. Oggi appare quasi profetica. L’unico scenario che potrebbe riportare Apple al primo posto sarebbe un raffreddamento dell’entusiasmo per l’intelligenza artificiale. Alla luce degli investimenti attuali, sembra un’ipotesi poco realistica.