NVIDIA GeForce NOW: l’app Linux cambia lo streaming ed il gaming

Durante il CES 2026, NVIDIA ha comunicato una novità attesa da tempo: NVIDIA GeForce NOW si prepara ad accogliere un’app nativa dedicata a Linux. Il servizio di streaming videoludico, noto per aggiornamenti settimanali puntuali, ha sfruttato il palcoscenico di Las Vegas per confermare una svolta significativa. Finora Linux era rimasto ai margini del supporto ufficiale, con accessi limitati tramite browser o soluzioni di compatibilità come WINE. Un client nativo elimina passaggi superflui e garantisce un’esperienza più stabile, fluida e coerente con le altre piattaforme già supportate. La comunicazione di NVIDIA sottolinea come i PC compatibili possano diventare veri sistemi da gioco GeForce RTX, affidando il carico hardware ai server cloud dell’azienda.

Supporto selettivo e scelte strategiche

Il debutto dell’app Linux non coinvolge tutte le distribuzioni. NVIDIA ha indicato Ubuntu come punto di partenza, con supporto garantito dalla versione 24.04 in avanti. Il lancio viene descritto come graduale, lasciando intendere aperture successive senza fornire tempistiche precise. Questa scelta esclude, almeno inizialmente, realtà molto diffuse tra i giocatori come Bazzite, basata su Fedora e SteamOS, fondata su Arch Linux e al centro dell’esperienza Steam Deck. Il contesto rende evidente lo stato di grazia vissuto da Linux nel gaming PC, favorito dal lavoro di Valve su SteamOS e da una crescente insoddisfazione verso Windows 11. L’arrivo di un’app ufficiale riduce la distanza tra il sistema open-source e l’offerta mainstream dello streaming videoludico.

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Non solo Linux: catalogo e nuove piattaforme

Le novità annunciate non si fermano a Linux. NVIDIA ha confermato l’arrivo di un’app nativa di NVIDIA GeForce NOW anche su Fire TV di Amazon, ampliando l’accesso al servizio nel salotto. Parallelamente viene introdotto il supporto per specifici modelli di flight stick, scelta pensata per chi frequenta simulatori di volo. Sul fronte contenuti, il catalogo si arricchisce con titoli disponibili tramite Steam ed Epic Games Store, mentre Supermarket Simulator entra nella versione Xbox accessibile anche tramite Game Pass. L’attenzione resta alta anche sui giochi di grande richiamo, con uscite AAA come 007 First Light, Resident Evil Requiem, Active Matter e Crimson Desert previste in contemporanea con il debutto su PC. Il quadro che emerge mostra un servizio in espansione, sempre più trasversale e attento a piattaforme e pubblici differenti.