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Nuovo Quick Share in arrivo per tutti gli utenti Android

In arrivo su Android il nuovo Quick Share, che unifica la condivisione dei file e rende tutto più semplice.

scritto da Rosalba Varegliano 0 commenti 1 Minuti lettura
Google quick share

Il nuovo Quick Share è ufficialmente in distribuzione per tutti i dispositivi Android supportati, segnando uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni nel modo in cui telefoni e tablet condividono file tra loro. Dopo una fase iniziale di rollout graduale, il servizio sta ora raggiungendo la maggior parte degli utenti a livello globale.

Un nome unico, un ecosistema più semplice

Quick Share nasce per unificare e semplificare le piattaforme di condivisione già esistenti. Per anni ci siamo abituati al mix di nomi e funzioni simili — Nearby Share, implementazioni personalizzate dei produttori, app terze — che spesso svolgevano lo stesso compito in modi leggermente diversi. Ora tutto si concentra attorno ad un unico standard, più chiaro e più facile da individuare nel menu di condivisione.

Più veloce, più stabile e più “intelligente”

Il nuovo Quick Share promette una velocità superiore grazie a un sistema più efficiente che combina Bluetooth, Wi-Fi Direct e protocolli ottimizzati per la scoperta rapida dei dispositivi vicini. La novità più apprezzata è la maggiore stabilità durante il trasferimento, soprattutto con file pesanti come video in 4K o pacchetti di foto di grandi dimensioni: meno interruzioni, meno tentativi falliti, e un’esperienza complessivamente più fluida.

Inoltre, l’interfaccia di selezione dei dispositivi è stata ripulita e resa più chiara. I device nelle vicinanze vengono mostrati in modo più stabile, senza “scomparire” come accadeva talvolta con le versioni precedenti.

Condivisione migliorata tra smartphone, tablet e computer

Uno degli obiettivi della nuova versione è rendere più immediato lo scambio non solo tra telefoni Android, ma anche con altri dispositivi, inclusi Chromebook e — in prospettiva — soluzioni più ampie. La sincronizzazione in questo modo avviene più rapidamente, e il sistema è pensato per diventare uno standard realmente trasversale nell’ecosistema.

Disponibilità

Il rollout è già partito e continuerà nei prossimi giorni tramite aggiornamento dei Google Play Services. In molti casi non serve fare nulla. Quick Share compare automaticamente nel menu di condivisione sostituendo il vecchio Nearby Share.

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