Nuova Volkswagen ID. Polo 2026, il futuro elettrico della compatta tedesca prende forma

La Volkswagen ID. Polo rappresenterà una delle novità più importanti del 2026 per il marchio. Si tratta infatti di una vettura chiamata a presidiare il settore delle compatte elettriche accessibili con un prezzo di partenza attorno ai 25.000 euro. Negli ultimi mesi la casa tedesca ha iniziato a raccontare qualcosa in più su questo modello, soprattutto sul fronte tecnico. Invece, il design resta ancora nascosto sotto pesanti camuffature. Proprio partendo dalle immagini ufficiali dei muletti e dalle proporzioni già note, alcuni designer indipendenti hanno realizzato render che provano ad anticipare l’aspetto definitivo della nuova ID. Polo 2026.

Secondo quanto emerso finora, il render risulta piuttosto credibile perché si basa direttamente sulle linee del concept Volkswagen ID. 2all. Le differenze più evidenti dovrebbero concentrarsi soprattutto sul frontale. Quest’ ultimo presenta fari ridisegnati e una firma luminosa più sottile e tecnologica. Il lato posteriore, invece, dovrebbe rimanere molto fedele al concept, con interventi limitati alla grafica dei gruppi ottici e a piccoli dettagli del paraurti.

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Dal punto di vista delle proporzioni, la nuova ID. Polo sarà lunga poco più di 4m. Merito della piattaforma MEB+, progettata esclusivamente per vetture elettriche, che consente di ottimizzare il passo e di offrire un abitacolo più arioso e un bagagliaio più capiente rispetto alle compatte tradizionali. Questo aspetto sarà uno degli elementi chiave per rendere la ID. Polo competitiva non solo per l’uso urbano, ma anche come auto unica per piccoli nuclei familiari.

Volkswagen ID. Polo 2026, motorizzazioni, batterie e versione GTI

Oltre al design, Volkswagen ha già chiarito diversi aspetti tecnici della gamma della VolkswagenID. Polo 2026, che sarà articolata in quattro versioni, inclusa una più sportiva declinazione GTI. L’offerta di potenza partirà da 85 kW, pari a 116CV. Ad essa segue una versione da 99kW con 135CV e da una variante più prestazionale da 155kW, equivalenti a 211 CV. Al vertice della gamma arriverà poi la ID.PoloGTI, con166 kW, ovvero 226 CV, che sarà introdotta qualche mese dopo il lancio delle versioni standard.

Le scelte sulle batterie riflettono una strategia mirata al contenimento dei costi. Le versioni meno potenti utilizzeranno accumulatori LFP da 37kWh netti, una soluzione più economica e durabile, con ricarica rapida in corrente continua fino a 90kW. Le varianti più potenti, comprese quelle a vocazione sportiva, adotteranno invece batterie NMC da 52kWh netti, capaci di garantire un’autonomia dichiarata fino a 450km e una ricarica DC fino a 130kW. Si tratta di numeri interessanti per una compatta elettrica, pensati per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, autonomia e tempi di ricarica.

Con la ID. Polo 2026, Volkswagen punta quindi a rendere l’elettrico più accessibile senza rinunciare a contenuti tecnici solidi e a una gamma completa, capace di soddisfare sia chi cerca un’auto urbana efficiente sia chi desidera una compatta elettrica dalle prestazioni brillanti. Il debutto è atteso nel corso del 2026, quando scopriremo quanto il design definitivo si avvicinerà davvero ai render attuali.