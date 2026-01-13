Nuova Leapmotor B05: si scoprono altre caratteristiche sull’attesa elettrica

La Nuova Leapmotor B05 arriva sul mercato europeo come hatchback elettrica dal carattere moderno e dall’impostazione essenziale. Gli interni mostrano uno stile minimalista, già visto nella versione cinese, adattato alle esigenze del pubblico europeo senza stravolgimenti. Dietro al volante multifunzione è collocato un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, chiaro nella grafica e immediato nella lettura. Al centro della plancia trova spazio il sistema infotainment da 14,6 pollici, fulcro dell’esperienza di bordo e integrato con la piattaforma software Leap OS 4.0 Plus. Il sistema include un assistente basato sull’intelligenza artificiale, pensato per gestire funzioni del veicolo e intrattenimento con comandi vocali evoluti.

L’abitacolo della Leapmotor punta su comfort e praticità. Sul tunnel centrale sono infatti presenti portabicchieri, vani portaoggetti ben sfruttabili e il pad di ricarica wireless per smartphone. L’impianto audio con 12 altoparlanti contribuisce a un ambiente curato, mentre i sedili anteriori riscaldati in eco-pelle aggiungono una nota premium. Le bocchette del climatizzatore ovali e l’illuminazione ambientale definiscono un’atmosfera raffinata. A completare la sensazione di spazio contribuisce l’ampio tetto panoramico in vetro, che aumenta la luminosità interna.

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Prestazioni ed autonomia

Dal punto di vista tecnico, la Leapmotor B05 propone numeri interessanti per il segmento. La presenza del Launch Control consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, dato che sottolinea un’impostazione brillante pur restando orientata all’efficienza. L’autonomia dichiarata raggiunge 460 km WLTP, valore reso possibile dalla batteria ProMax da 67,1 kWh. In ricarica rapida in corrente continua è supportata una potenza massima di 170 kW, soluzione che riduce sensibilmente i tempi alle colonnine ad alta potenza.

La sicurezza è affidata a un pacchetto completo con 17 funzioni ADAS, progettate per supportare la guida in diversi contesti. La dotazione tecnologica si integra con una gamma cromatica pensata per gusti differenti, che comprende Yellow, Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver. Il debutto nelle concessionarie italiane è previsto intorno al mese di giugno, mentre le informazioni sui prezzi verranno comunicate più avanti. La Leapmotor B05 si propone così come una compatta elettrica equilibrata, con contenuti concreti e un posizionamento che punta su tecnologia, autonomia e comfort.