Nubia svela due nuovi pieghevoli in arrivo

Il settore degli smartphone pieghevoli continua a crescere. Spingendo i produttori a sperimentare nuove soluzioni. Tra le aziende che hanno attirato l’attenzione negli ultimi giorni c’è Nubia. L’azienda, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe al lavoro su due nuovi dispositivi. Si tratta del Nubia Flip 3 e il Nubia Fold. A diffondere i primi dettagli e render dei dispositivi è stato il noto leaker Evan Blass. Il Nubia Flip 3 sembra voler ridefinire il concetto di smartphone pieghevole a conchiglia. Rispetto alle generazioni precedenti, il display esterno occupa gran parte della superficie del dispositivo. Trasformando così quella che in passato era una piccola finestra laterale in un vero schermo secondario. Tale scelta lo avvicina a soluzioni già presenti sul mercato, pur mantenendo caratteristiche proprie. Il comparto fotografico, però, appare modificato. Il render mostra una fotocamera principale accompagnata da un sensore molto più piccolo. A differenza dei due obiettivi generosi delle versioni precedenti. Si tratta di un possibile compromesso tra design e funzionalità, che sarà confermato solo al momento del lancio.

Nubia: ecco cosa sappiamo sui nuovi pieghevoli

Il Nubia Fold, invece, segna il debutto dell’azienda nella categoria dei pieghevoli a libro. Il modulo fotografico triplo, grande e sporgente, ricorda le linee attuali dei modelli di fascia alta. Un dettaglio visivo cattura subito l’attenzione: un piccolo bollino rosso nell’angolo superiore destro, che richiama il logo Leica. Anche se, al momento, non esiste una partnership ufficiale tra le due aziende. Il render suggerisce, inoltre, la presenza di un display esterno secondario, ormai diventato uno standard nei pieghevoli a libro. Quest’ultimo permette di visualizzare informazioni rapide senza aprire lo smartphone.

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Al momento, restano riservate le informazioni su specifiche tecniche e tempistiche di lancio. Lasciando così ampio spazio alle anticipazioni e alle supposizioni degli appassionati. Tali due dispositivi mostrano chiaramente come Nubia stia esplorando due strade differenti. Il Flip 3 punta a un design compatto e moderno, mentre il Fold mira a offrire un’esperienza completa e sofisticata, con attenzione particolare al comparto fotografico e al display. Tali dispositivi delineano le tendenze future della telefonia mobile, suggerendo che gli smartphone pieghevoli continueranno a evolversi.