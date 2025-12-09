Nubia Fold e Flip 3: ufficiali con batteria record tra i pieghevoli

A quanto pare l’interno del mercato degli smartphone pieghevoli ora dovremo considerare due nuovi arrivati, stiamo parlando di Nubia Fold e Nubia Flip 3, due dispositivi che come potreste aver già intuito, sono caratterizzati dalla possibilità di piegarsi su se stessi con uno che assume le fattezze di un tablet una volta aperto mentre l’altro che richiama il classico design conchiglia degli smartphone del passato, questi device arrivano all’interno di un mercato dominato in lungo il largo da Samsung con l’obiettivo ovviamente di offrire un’alternativa assolutamente valida, magari ad un prezzo più competitivo, i dispositivi sono finalmente ufficiali e la loro vendita inizia dal Giappone, non sappiamo se e quando l’azienda deciderà di immetterli anche in Europa.

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Caratteristiche al top

Partiamo ovviamente con Nubia Fold, il dispositivo in questione vanta uno spessore di pena 11,1 mm da chiuso e 5,4 mm da aperto, display interno da 8 pollici e di uno esterno da 6,5 pollici, si basa su SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite ed è resistente ad acqua e polvere, a muovere il tutto, abbiamo una batteria da 6.560mAh che è la più capiente mai vista su un foldable, per quanto riguarda invece il comparto fotografico, abbiamo un totale di 5 sensori: 20MP anteriore esterna, 20MP anteriore interna, 50MP principale posteriore + 50MP ultra grandangolare e 5MP macro.

Per quanto riguarda invece il Nubia Flip 3, ovviamente quest’ultimo sostituisce il modello della generazione precedente e offre un display esterno da 4 pollici, aumentato dunque di un pollice, è un display interno da 6,9 pollici, anche quest’ultimo è resistente ad acqua e polvere e offre: SoC MediaTek Dimensity 7400X con 6GB di RAM e 128GB di memoria di storage, il tuto alimentato da batteria da 4.610mAh, le fotocamere sono invece: 32MP frontale e da 50MP principale + 12MP ultra grandangolare.

Per quanto riguarda invece il prezzo di vendita, Nubia Fold parte da 989 € mentre il modello Flip non ha ancora un prezzo ufficiale che verrà dichiarato soltanto a gennaio 2026.