Nova Launcher cambia proprietario e apre agli annunci pubblicitari

La parabola di Nova Launcher, uno dei simboli dell’Android “da smanettoni”, entra in una nuova fase. Dopo mesi di incertezza, il celebre launcher ha un nuovo proprietario, ma la notizia non è necessariamente rassicurante. L’acquisizione porta infatti con sé un tema delicato: l’introduzione degli annunci pubblicitari come possibile leva di sostenibilità.

Da progetto indipendente a lunga transizione

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews

Per anni Nova Launcher è rimasto un progetto indipendente, guidato dal fondatore Kevin Barry** e da un team molto ridotto. Nel 2022 è arrivata l’acquisizione da parte di Branch Metrics**, accompagnata da promesse di rilancio che però non si sono mai tradotte in un reale rafforzamento dello sviluppo. Al contrario, il team si è progressivamente assottigliato fino a lasciare Barry come unico sviluppatore.

Nel settembre dello scorso anno, anche Barry ha abbandonato il progetto, dichiarando di non essere più coinvolto. Una presa di posizione che, di fatto, ha certificato la fine di un’epoca. Gli aggiornamenti successivi rilasciati da Branch sono stati minimi e, secondo ex sviluppatori, basati su patch preparate mesi prima.

L’arrivo di Instabridge e il nodo sostenibilità per Nova

La nuova proprietaria è la svedese Instabridge**, che ha dichiarato di voler mantenere l’identità del launcher, esplorando però soluzioni per renderlo economicamente sostenibile. Tra le ipotesi citate figurano una versione premium in abbonamento e una versione gratuita supportata da pubblicità.

Instabridge ha promesso che Nova Prime resterà senza annunci e che tutti gli acquisti effettuati finora verranno rispettati. Una rassicurazione importante, almeno sulla carta.

Gli annunci sono già realtà su Nova Launcher

Nella pratica, però, qualcosa è già cambiato. L’aggiornamento v8.2.4 introduce tracker pubblicitari legati a Facebook Ads e Google AdMob**, oltre al codice di analytics di Branch inserito a novembre. Sono comparse anche nuove autorizzazioni che fanno discutere, come quelle per la creazione di eventi calendario o il salvataggio di immagini nella galleria.