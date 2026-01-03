Notifiche push ingannevoli dal browser: quando l’avviso arriva dal sito sbagliato

Sempre più spesso le truffe online non passano da email o SMS, ma dalle notifiche push del browser. Messaggi che compaiono sullo schermo del computer o dello smartphone e sembrano avvisi di sistema, promozioni urgenti o segnalazioni di problemi di sicurezza. In realtà, non arrivano dal sistema operativo né da app ufficiali, ma da siti web visitati anche solo una volta.

Come si attiva il meccanismo

Tutto inizia con una richiesta apparentemente innocua: “Consenti notifiche”. Può comparire mentre si legge una notizia, si guarda un video o si accede a un sito di streaming. Spesso viene presentata come necessaria per continuare, verificare l’accesso o dimostrare di non essere un bot.

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Accettando, si concede al sito il permesso di inviare notifiche in modo permanente. Da quel momento, anche a browser chiuso, possono arrivare avvisi continui con offerte, allarmi su virus inesistenti o inviti a installare software “urgente”.

Perché queste notifiche sono così efficaci

Le notifiche push sfruttano un canale considerato affidabile. Compaiono nello stesso spazio degli avvisi reali del sistema o delle app, rendendo difficile distinguerle a colpo d’occhio. I messaggi sono brevi, diretti e spesso allarmistici, progettati per spingere al click immediato.

Su smartphone il rischio aumenta. Il tocco rapido e la navigazione veloce portano ad aprire il link senza verificare la fonte. Da lì si finisce su pagine che chiedono dati personali, propongono falsi aggiornamenti o spingono a sottoscrivere abbonamenti nascosti.

Cosa c’è dietro questi avvisi

Nella maggior parte dei casi, l’obiettivo è il guadagno tramite pubblicità fraudolente o affiliazioni. In altri scenari, le notifiche portano a siti di phishing o a download di software indesiderato. Anche senza installare nulla, il flusso continuo di messaggi serve a profilare abitudini e interessi.

Il problema è che molte persone non ricordano nemmeno di aver dato il consenso. La richiesta iniziale passa inosservata, ma le conseguenze durano nel tempo.

Come riprendere il controllo

La soluzione è più semplice di quanto sembri. Dai menu del browser è possibile visualizzare l’elenco dei siti autorizzati a inviare notifiche e rimuovere quelli sospetti. Bloccare del tutto le richieste future riduce drasticamente il rischio.

Prestare attenzione a quel piccolo pop-up iniziale è una forma di prevenzione fondamentale. Le notifiche non sono pericolose di per sé, ma quando arrivano dal sito sbagliato diventano uno strumento efficace per ingannare.