NotebookLM semplifica le tabelle dati e la collaborazione tra utenti

NotebookLM sta per chiudere l’anno con qualche ritocco finale prima di passare a Gemini 3, l’ultima evoluzione di Google nel mondo degli assistenti di ricerca AI. Anche se Gemini 3 è già disponibile da metà novembre, NotebookLM continua a funzionare sulla versione 2.5, ma con qualche miglioramento “di contorno” che punta a rendere l’esperienza più pratica e collaborativa. Non si tratta di rivoluzioni, ma di quelle aggiunte che, una volta provate, cambiano davvero il modo in cui si lavora quotidianamente.

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NotebookLM evolve con strumenti più concreti prima dell’arrivo di Gemini 3

Una delle novità più interessanti riguarda l’esportazione di note e report. Fino a oggi, chi lavorava su NotebookLM poteva generare contenuti estremamente dettagliati, ma con il vincolo di dover restare all’interno della piattaforma se si voleva condividere o modificare il lavoro. Ora, basta un clic sui tre puntini accanto alla Guida allo studio generata per esportare i documenti e lavorarci su altri software. Non si possono ancora creare presentazioni in Google Slides o scaricarle come PPT, il che lascia un piccolo margine di frustrazione, ma intanto la possibilità di inviare note e report a colleghi o compagni senza obbligarli a usare NotebookLM rappresenta già un enorme passo avanti. La collaborazione diventa più fluida, rapida e meno vincolata a piattaforme specifiche.

Un’altra funzione che merita attenzione è quella delle Tabelle Dati. In pratica, NotebookLM ora può prendere informazioni disordinate, spesso confuse e sparse nei notebook, e trasformarle in tabelle ordinate, chiare e leggibili. È un po’ come avere un assistente personale che setaccia il caos per offrirti solo ciò che serve davvero, senza rumore o dati inutili. Il bello è che queste tabelle possono essere esportate in Fogli Google con pochi clic, permettendo di continuare il lavoro senza interruzioni. Al momento, questa funzione è riservata agli utenti dei livelli AI Pro e Ultra, ma presto sarà estesa anche alla versione gratuita, ampliando le possibilità a tutti.

Nel complesso, questi aggiornamenti mostrano come Google stia cercando di rendere NotebookLM non solo più potente dal punto di vista dell’intelligenza artificiale, ma anche più concreto e funzionale nell’uso quotidiano. Piccoli miglioramenti che, sommati, trasformano la piattaforma in uno strumento più versatile per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di organizzare informazioni complesse in modo rapido e collaborativo, senza perdere tempo tra formati incompatibili o dati sparsi. L’anno si chiude così con una piattaforma più matura, pronta a lasciare spazio a Gemini 3 e alle novità che arriveranno con la prossima generazione.