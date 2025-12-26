NotebookLM semplifica le tabelle dati e la collaborazione tra utenti

NotebookLM sta per chiudere l’anno con qualche ritocco finale prima di passare a Gemini 3, l’ultima evoluzione di Google nel mondo degli assistenti di ricerca AI. Anche se Gemini 3 è già disponibile da metà novembre, NotebookLM continua a funzionare sulla versione 2.5, ma con qualche miglioramento “di contorno” che punta a rendere l’esperienza più pratica e collaborativa. Non si tratta di rivoluzioni, ma di quelle aggiunte che, una volta provate, cambiano davvero il modo in cui si lavora quotidianamente.
NotebookLM evolve con strumenti più concreti prima dell’arrivo di Gemini 3
Una delle novità più interessanti riguarda l’esportazione di note e report. Fino a oggi, chi lavorava su NotebookLM poteva generare contenuti estremamente dettagliati, ma con il vincolo di dover restare all’interno della piattaforma se si voleva condividere o modificare il lavoro. Ora, basta un clic sui tre puntini accanto alla Guida allo studio generata per esportare i documenti e lavorarci su altri software. Non si possono ancora creare presentazioni in Google Slides o scaricarle come PPT, il che lascia un piccolo margine di frustrazione, ma intanto la possibilità di inviare note e report a colleghi o compagni senza obbligarli a usare NotebookLM rappresenta già un enorme passo avanti. La collaborazione diventa più fluida, rapida e meno vincolata a piattaforme specifiche.
Un’altra funzione che merita attenzione è quella delle Tabelle Dati. In pratica, NotebookLM ora può prendere informazioni disordinate, spesso confuse e sparse nei notebook, e trasformarle in tabelle ordinate, chiare e leggibili. È un po’ come avere un assistente personale che setaccia il caos per offrirti solo ciò che serve davvero, senza rumore o dati inutili. Il bello è che queste tabelle possono essere esportate in Fogli Google con pochi clic, permettendo di continuare il lavoro senza interruzioni. Al momento, questa funzione è riservata agli utenti dei livelli AI Pro e Ultra, ma presto sarà estesa anche alla versione gratuita, ampliando le possibilità a tutti.
Nel complesso, questi aggiornamenti mostrano come Google stia cercando di rendere NotebookLM non solo più potente dal punto di vista dell’intelligenza artificiale, ma anche più concreto e funzionale nell’uso quotidiano. Piccoli miglioramenti che, sommati, trasformano la piattaforma in uno strumento più versatile per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di organizzare informazioni complesse in modo rapido e collaborativo, senza perdere tempo tra formati incompatibili o dati sparsi. L’anno si chiude così con una piattaforma più matura, pronta a lasciare spazio a Gemini 3 e alle novità che arriveranno con la prossima generazione.