Notebook ASUS quasi regalato su Amazon: lo sconto è da non credere

Il notebook Asus oggi in promozione è davvero uno dei migliori in circolazione, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo che il consumatore si ritrova a poter cogliere al volo con la promozione lanciata direttamente da Amazon, aprendo così le porte verso un risparmio nettamente superiore al normale senza rinunce particolari sulla qualità e sulle prestazioni.

Il modello che oggi potete acquistare a prezzo scontato è F1504VA#B0F2HV6KK9, si tratta di un notebook con display IPS LCD da 15,6 pollici e trattamento anti-riflesso, presenta cornici sufficientemente sottili su tutti i bordi, una buona gamma cromatica (anche se non precisissima) e una risoluzione in FullHD. Peccato solamente per il refresh rate, che si ferma a 60Hz, rappresentando il lato più “negativo” di un prodotto che altrimenti riuscirebbe a spiccare il volo anche verso livelli superiori.

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Il processore è allo stesso tempo di fascia relativamente medio-bassa, è un Intel Core i3 di tredicesima generazione (i3-1315U), con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, se non il centro di controllo dal quale godere di un insieme delle funzionalità dello stesso dispositivo.

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Notebook Asus, la promozione su Amazon è da urlo

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per l’acquisto di questo notebook è davvero una delle più basse di sempre, considerando che comunque partiamo da un listino iniziale di 499 euro, per scendere di circa 100 euro, e arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 399 euro. Per effettuare l’acquisto collegatevi subito qui.

Al momento attuale non esistono altre colorazioni oltre alla Blu, di cui vi parliamo nell’articolo, che potete acquistare per l’Asus Vivobook F15, garantendosi così un prodotto di alto livello al giusto prezzo.