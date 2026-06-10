Nomad Stand One trasparente: il caricatore Qi2 da 25W in edizione limitata

Diventa difficile staccare gli occhi dal nuovo caricatore wireless Qi2 da 25W firmato Nomad, ora disponibile in una versione trasparente che mette in mostra tutto quello che di solito resta nascosto. Lo Stand One, già tra i preferiti per ricaricare senza fili, ha ricevuto un restyling estetico che lascia completamente a vista la bobina di ricarica, regalando quell’atmosfera retro tech che tanto piace agli appassionati di elettronica.

Nomad Stand One: una versione trasparente che cambia le carte in tavola

La nuova colorazione si chiama Stellar Orange ed è stata presentata come edizione limitata, anche se Nomad non ha specificato quante unità verranno effettivamente prodotte. Sulla carta sembra pensata soprattutto per chi usa dispositivi Apple, ma niente la lega davvero al mondo iOS. Anzi, lo Stand One sfrutta la ricarica wireless Qi2 compatibile con gli Android più recenti, Pixel 10 compreso.

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Il vero protagonista di questa serie speciale è il gruppo bobina e magneti. Invece di nasconderlo dietro il solito cappuccio in silicone opaco, Nomad ha scelto di lasciare il materiale esterno trasparente, così da rendere visibile l’intera struttura di magneti e l’avvolgimento di filo di rame, curato fin nei minimi dettagli. Una scelta che ricorda da vicino la mossa fatta da Microsoft con la versione trasparente di Xbox Series X per il venticinquesimo anniversario.

Costruzione premium e ricarica a tutta velocità

Resta comunque un materiale morbido a proteggere il telefono dai graffi, e proprio la cura dei materiali è ciò che rende questo caricatore wireless uno dei migliori in circolazione. L’intero supporto è in metallo, con una costruzione densa che trasmette quella sensazione di qualità che si nota subito al tatto. Dietro la bobina, la piastra frontale sfoggia quasi una finitura perlacea.

Lo Stand One è una soluzione 2 in 1, quindi mentre il telefono si ricarica c’è spazio anche per gli auricolari, che siano Pixel Buds, Galaxy Buds o qualunque altro modello compatibile con la ricarica Qi.

Sia la versione Stellar Orange che gli altri modelli Stand One supportano la ricarica wireless da 25W, a patto di avere un alimentatore da 40W. Nella confezione è incluso un cavo Nomad da 60W in USB-C con rivestimento intrecciato, anche se forse una versione nera sarebbe stata più apprezzata.

Con un Pixel funziona davvero alla grande. Pixel 10 Pro XL è certificato per la ricarica wireless da 25W, anche se i valori dichiarati sulla carta non garantiscono sempre la stessa velocità nella pratica. Detto questo, non sono emersi problemi di alcun tipo con quest’ultima versione dello Stand One: è una bestia, e ora se ne può finalmente ammirare il funzionamento.

Funziona persino con Galaxy S26 Ultra, cosa tutt’altro che scontata vista la conformazione della barra fotocamere su quel modello.

L’edizione limitata Stellar Orange dello Stand One è disponibile da subito sul sito di Nomad al prezzo di circa 125 euro.

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