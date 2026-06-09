ASUS ROG Cetra Open Wireless ufficiali: auricolari open-ear a 209,90 euro

Auricolari open-ear pensati per chi non vuole rinunciare alla consapevolezza ambientale durante il gaming o l’attività fisica, ma cerca un audio di qualità superiore alla media del segmento: ASUS ROG lancia i Cetra Open Wireless a 209,90 euro, disponibili da oggi presso gli ASUS Gold Store e i rivenditori del programma Powered by ASUS.

Il design aperto, che lascia l’orecchio parzialmente esposto anziché isolarlo, è una scelta deliberata: permette di sentire ciò che accade intorno senza togliersi gli auricolari, mantenendo al contempo un audio immersivo. Una soluzione che si adatta tanto al gaming da divano quanto alla corsa all’aperto o alle sessioni di allenamento in palestra.

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Driver DLC da 14,2 mm e modalità audio integrate

Il cuore del suono sono i driver a diaframma da 14,2 mm con rivestimento DLC (diamond-like carbon), un materiale che aumenta la rigidità della membrana riducendo la distorsione. Il risultato dichiarato è un audio ad alta risoluzione con alti cristallini, bassi profondi e una scena sonora ampia, con una distorsione minima anche ai volumi più elevati.

Le modalità audio integrate completano il profilo sonoro: Phantom Bass enfatizza la percezione delle basse frequenze per chi vuole più corpo nella musica o negli effetti di gioco, mentre Immersion Mode riduce il rumore ambientale per i momenti in cui la concentrazione è prioritaria rispetto alla consapevolezza dell’ambiente circostante.

Connettività Dual-Mode e dongle USB-C con passthrough

La connettività Dual-Mode offre due opzioni distinte. Il Bluetooth garantisce compatibilità universale con qualsiasi dispositivo. La tecnologia wireless proprietaria ROG SpeedNova a 2,4 GHz abbassa drasticamente la latenza, offrendo un allineamento preciso tra audio e immagini a schermo, fondamentale nelle fasi più concitate del gaming competitivo.

Il dongle USB-C 2,4 GHz incluso nella confezione introduce una novità per la lineup ROG: il supporto alla ricarica passthrough monodirezionale, che permette di ricaricare il dispositivo host mentre gli auricolari sono connessi e in uso. Non è necessario scegliere tra ascoltare e caricare.

Pulsanti fisici, certificazione IPX5 e 16 ore di autonomia

Il controllo avviene tramite pulsanti fisici anziché superfici touch, una scelta funzionale che garantisce un feedback tattile affidabile anche con le mani bagnate o in movimento. A differenza dei comandi capacitivi, i pulsanti fisici non registrano tocchi involontari causati da pioggia o sudore. La certificazione IPX5 conferma la resistenza agli schizzi d’acqua, rendendo gli auricolari adatti alla corsa e alle attività outdoor in qualsiasi condizione meteorologica.

Gli archetti ergonomici in silicone e il laccetto da collo riflettente removibile garantiscono vestibilità sicura durante l’attività fisica. L’autonomia dichiarata è di 16 ore in modalità Bluetooth con illuminazione RGB disattivata e microfono in mute. Una ricarica rapida di 15 minuti restituisce fino a 3 ore di ascolto.