Nissan Juke elettrica 2026: emerse nuove foto spia

Nel panorama delle elettriche compatte, uno dei modelli che negli ultimi mesi sta attirando crescente attenzione è la Nissan Juke elettrica. Riguardo tale vettura, i prototipi circolano regolarmente su strada e le immagini raccolte durante i collaudi offrono un primo sguardo su ciò che il marchio ha in programma per il 2026. La Juke elettrica si inserisce come proposta dedicata al segmento B, un settore particolarmente competitivo. Anche se il rivestimento mimetico copre gran parte della carrozzeria, il profilo generale tradisce forme già vicine alla versione definitiva. L’identità stilistica, pur ancora mascherata, appare influenzata dal concept Hyper Punk, presentato nell’autunno 2023. Gli elementi rilevabili sui prototipi confermano una ricerca estetica orientata alla continuità con il linguaggio espressivo della Juke. A partire dalle maniglie anteriori integrate a filo con la carrozzeria e da quelle posteriori collocate nella parte superiore della portiera. La scelta di cerchi dal disegno aerodinamico indica un’attenzione all’efficienza. Mentre il posteriore mostra un lunotto compatto, uno spoiler appena accennato e alcune porzioni dei gruppi ottici che il modello utilizzerà in produzione.

Nissan Juke elettrica: ecco cosa sappiamo sulla vettura in arrivo nel 2026

La base tecnica è la piattaforma CMF-BEV, già adottata, elemento che conferma l’intenzione di mantenere una coerenza progettuale con gli altri modelli del marchio. Resta, invece, ancora non definito il quadro dei powertrain. Le informazioni ufficiali non sono state diffuse, ma da tempo si ipotizza una stretta vicinanza tecnica con la più recente Leaf. Se tale scenario dovesse concretizzarsi, la Juke elettrica potrebbe arrivare a offrire potenze fino a 218 CV e autonomie superiori ai 600 km WLTP.

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Sul fronte produttivo, la strategia sarebbe già delineata: il crossover elettrico verrà costruito nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Una scelta che consolida il ruolo dello stabilimento nella transizione elettrica del marchio. Con i test ancora in corso e nuovi dettagli attesi nei prossimi mesi, la Juke elettrica si avvicina alla presentazione ufficiale come uno dei modelli chiave, destinato a rafforzarne la presenza di Nissan in un mercato in rapida evoluzione.