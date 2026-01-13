Netflix: le serie TV che usciranno in questo 2026 sono attesissime

Tutti coloro che si aspettano un grande 2026 da Netflix, fanno bene ad avere queste aspettative molto alte. Il colosso dello streaming vivrà un grande anno, soprattutto per quanto riguarda le serie TV. Dopo la chiusura ufficiale della saga Stranger Things con la quinta stagione che ha fatto faville, ecco che arrivano tante produzioni e tante stagioni che gli utenti attendono con tanta trepidazione.

Netflix spara subito forte: c’è anche OnePiece ma non finisce qui

L’inizio del 2026 sarà particolarmente denso. A gennaio arrivano titoli molto diversi tra loro, dal debutto di Star Search fino alla decima stagione di Queer Eye, che continua a essere uno dei format più riconoscibili della piattaforma. Sempre a gennaio debutta anche Bridgerton stagione 4, parte 1, confermando il peso delle produzioni in costume nel mantenere alta l’attenzione del pubblico.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Febbraio e marzo proseguono sulla stessa linea, con nuove stagioni di The Lincoln Lawyer, Love Is Blind e The Night Agent, fino all’arrivo della seconda stagione di ONE PIECE, uno dei progetti più delicati e osservati degli ultimi anni.

Da aprile in poi, Netflix punta con decisione sui franchise. È confermata la seconda stagione di BEEF, mentre per l’autunno è atteso il ritorno di Lupin con la quarta stagione. Accanto a questi titoli, il calendario include numerose serie già rinnovate, come The Witcher stagione 5 e Emily in Paris stagione 6, che continuano a garantire una base solida di pubblico.

Lo spin-off di Stranger Things e la nostalgia anni Ottanta

Uno dei progetti più interessanti è Stranger Things: Tales From ’85, primo vero spin-off dell’universo creato dai fratelli Duffer. Ambientata tra la seconda e la terza stagione della serie originale, sarà una produzione animata che punta apertamente sulla nostalgia anni Ottanta, richiamando l’estetica dei cartoni pomeridiani di quell’epoca. Questo conferma dunque la volontà di Netflix di indirizzare contenuti ad utenti di tutte le età.