Netflix: la pubblicità accelera e vale 1,5 miliardi di dollari nel 2025

Netflix sta andando alla grande con la pubblicità che infatti è diventata uno dei motori principali della crescita. Le entrate provenienti dagli annunci infatti nel 2025 hanno toccato gli 1,5 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma come il piano con spot, accolto inizialmente con prudenza, abbia trovato spazio tra gli utenti.

Il piano con annunci convince utenti e investitori

A fornire il quadro è stato Greg Peters, intervenuto durante la call con gli investitori. Secondo quanto dichiarato, il ritmo di crescita è tale da rendere plausibile un nuovo raddoppio già nel 2026, con ricavi pubblicitari che potrebbero arrivare intorno ai 3 miliardi di dollari.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Alla base di questo risultato c’è una scelta chiara: offrire un abbonamento più economico in cambio della presenza di annunci. Una formula che risponde a un’esigenza concreta, cioè contenere i costi senza rinunciare allo streaming. A maggio 2025 il piano con pubblicità raggiungeva 94 milioni di utenti mensili, una platea ampia e molto appetibile per gli inserzionisti.

Annunci meno invasivi grazie all’AI

Netflix non sembra intenzionata a fermarsi alla vendita di spazi pubblicitari tradizionali. L’azienda sta investendo su strumenti basati su intelligenza artificiale per rendere gli spot più integrati con i contenuti. Tra le soluzioni in sviluppo ci sono annunci capaci di fondersi visivamente con scene di film e serie TV, riducendo la sensazione di interruzione.

Nei prossimi mesi sono attesi anche nuovi video pubblicitari interattivi, pensati per aumentare il coinvolgimento e rendere l’esperienza più dinamica. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra sostenibilità economica e qualità della visione.

Con un ricavo pari a 12,05 miliardi di dollari nel 2025, Netflix va a gonfie vele, con gli abbonati globali arrivati alla somma di 325 milioni. Pian piano inoltre stanno per arrivare tante altre novità, come ad esempio quella dei video podcast. Ne vedremo delle belle, questo è certo.