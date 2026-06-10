NCIS, la stagione 24 stravolge la squadra: parla Wilmer Valderrama

NCIS si avvicina a una svolta che potrebbe cambiarne il volto per davvero. La serie nata dalle menti di Donald P. Bellisario e Don McGill, dopo tanti anni di onorata carriera, sta per affrontare una delle trasformazioni più rilevanti del suo recente passato. A confermarlo è stato Wilmer Valderrama, l’attore che presta il volto a Nick Torres, anticipando che i prossimi episodi porteranno cambiamenti importanti nella composizione della squadra e nelle dinamiche interne della finzione.

Cosa cambia nella squadra di NCIS

La conferma di una stagione 24 ha già acceso le aspettative, e le parole di Valderrama hanno aggiunto benzina sul fuoco. In un’intervista recente, l’attore non si è nascosto, anzi, ci ha quasi giocato sopra: praticamente ha ammesso di voler rischiare di mettersi nei guai pur di dire qualcosa. Le sue parole sono state più o meno queste: la prossima stagione porterà cambiamenti importanti e alcune incorporazioni chiave. E su cosa significhi tutto questo per Torres, la sua risposta è stata diretta, quasi ironica: spera soltanto che esca vivo dalla situazione.

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Una battuta, certo, ma che fotografa bene il clima di incertezza intorno al personaggio. Il finale della stagione 23 ha lasciato parecchi nodi da sciogliere, tutti elementi che lasciano presagire un rinnovamento profondo. La morte di Vance, interpretato da Rocky Carroll, ha creato un vuoto di potere ai vertici dell’agenzia. Un vuoto che qualcuno dovrà pur riempire, e qui le cose si fanno interessanti.

I nodi lasciati aperti dal finale

Il ritorno di LaRoche, il personaggio di Seamus Dever, minaccia di riaccendere la vecchia rivalità con Timothy McGee, interpretato da Sean Murray, per la conquista di un ruolo di comando. Insomma, vecchie ruggini che tornano a galla proprio nel momento meno opportuno, o forse nel più opportuno dal punto di vista narrativo.

C’è poi la questione Mateo, il figlio segreto di McGee, entrato in agenzia come tirocinante. La sua presenza non è affatto pacifica: porta con sé una trama ad alto rischio che culmina in un confronto teso al fianco di Torres. La scena finale della stagione si chiude con uno sparo e con un cliffhanger di quelli che lasciano lo spettatore con il fiato sospeso, perché il destino dei personaggi coinvolti resta tutto da scoprire.

Il produttore esecutivo Steven D. Binder ha già messo qualche puntino sulle i, spiegando che qualcuno è rimasto ferito ma che nessuno è morto. Una rassicurazione parziale, perché la situazione lascia comunque in sospeso il futuro immediato di Nick Torres e apre la porta a nuovi ingressi all’interno del gruppo principale.

Si parla apertamente di un cambiamento radicale e di una ristrutturazione del cast, una mossa pensata anche con un obiettivo molto concreto in mente: assicurarsi che il pubblico continui a seguire la serie. Dopo così tante stagioni, mantenere viva l’attenzione degli spettatori è una sfida costante, e queste novità sembrano andare esattamente in quella direzione. Lo sparo finale e l’incertezza sul destino dei protagonisti, del resto, sono proprio il tipo di ingrediente che spinge a tornare davanti allo schermo per scoprire come andrà a finire.