iOS 27 finalmente rimuove il widget Now Playing dalla schermata di blocco

Una piccola novità che gli utenti iPhone attendevano da anni sta finalmente per arrivare con iOS 27: la possibilità di rimuovere il widget Now Playing dalla schermata di blocco, esattamente come si fa con le notifiche. Per chi ascolta musica, podcast o guarda video, è una di quelle modifiche apparentemente minime che però cambiano l’esperienza quotidiana.

Come funziona la rimozione del widget Now Playing

Per anni i forum si sono riempiti della stessa domanda: c’è un modo per togliere il widget Now Playing dalla Lock Screen? La risposta, puntualmente, era no. Adesso le cose cambiano. Con iOS 27 Apple permette di far scorrere via il widget sia dalla schermata di blocco sia dal Centro Notifiche. E c’è di più: stando alla prima beta per sviluppatori rilasciata, lo stesso gesto nasconde il widget anche dalla Dynamic Island.

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Il dettaglio interessante riguarda il comportamento dopo la rimozione. Al momento non sembra esserci un modo immediato per farlo ricomparire. L’unico trucco che funziona è mettere in pausa la riproduzione, aspettare qualche minuto e poi riprendere. Non proprio comodissimo, ma è quello che la beta offre per ora.

Un comportamento legato alle singole app

C’è poi un aspetto che vale la pena spiegare bene, perché non è del tutto intuitivo. La gestione del widget sembra essere basata sulle app. Facciamo un esempio concreto. Mettiamo che si stia ascoltando un podcast su Overcast e si decida di eliminare il widget Now Playing dalla schermata di blocco. Fin qui tutto chiaro. Se poi si apre un video su YouTube, il widget ricompare, ma stavolta riferito a YouTube.

Il rovescio della medaglia arriva quando si torna indietro. Mettendo in pausa il video di YouTube e riprendendo la riproduzione su Overcast, iOS potrebbe non far riapparire il widget di Overcast, e tutto dipende da quanto tempo prima era stato rimosso. Insomma, la logica c’è, ma richiede un minimo di abitudine per capirne i meccanismi.

Resta il fatto che si tratta di una richiesta storica della community, finalmente accolta da Apple. Una di quelle funzioni che non fanno notizia per la loro complessità, ma che migliorano nel concreto il rapporto quotidiano con il telefono. Il widget Now Playing, fino a oggi quasi impossibile da togliere di mezzo, diventa finalmente gestibile come qualsiasi altra notifica.

La funzione è disponibile nella prima beta per sviluppatori di iOS 27, quindi chi ha già installato l’aggiornamento può provarla in prima persona e verificare il funzionamento con le proprie app preferite.