Narwal presenta il suo primo aspirapolvere cordless: V40 Station

Narwal, brand già affermato nel settore dei robot aspirapolvere intelligenti, compie un passo strategico importante ed entra ufficialmente nel mercato degli aspirapolvere cordless. Lo fa con Narwal V40 Station, un sistema che punta a semplificare radicalmente la pulizia domestica grazie a un mix di potenza elevata, automazione avanzata e gestione della polvere quasi completamente autonoma.

L’obiettivo è ridurre al minimo lo sforzo dell’utente, limitare il contatto con lo sporco e rendere la pulizia un’operazione più rapida, igienica e continua nel tempo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Potenza elevata e adattamento intelligente allo sporco

Alla base del V40 Station c’è un motore brushless ad alta velocità da 120.000 giri/min, in grado di sviluppare fino a 220 AirWatt di potenza aspirante. Numeri importanti, che permettono al dispositivo di affrontare senza difficoltà pavimenti duri, tappeti e superfici più impegnative.

A fare la differenza, però, è il sistema Smart Dirt Detection, che analizza lo sporco in tempo reale e regola automaticamente la potenza di aspirazione. Polvere fine, detriti più grandi o peli di animali vengono riconosciuti istantaneamente, senza che l’utente debba intervenire manualmente.

Il risultato è una pulizia sempre equilibrata, efficace e continua, indipendentemente dal tipo di superficie.

Autonomia estesa grazie al sistema a doppia batteria

Narwal V40 Station è pensato anche per abitazioni di grandi dimensioni. Il sistema utilizza due batterie intercambiabili, ciascuna capace di offrire fino a 60 minuti di autonomia. In pochi secondi è possibile sostituire la batteria e proseguire la pulizia, arrivando a un totale di 120 minuti complessivi.

Una volta riposto nella stazione, entrambe le batterie vengono ricaricate automaticamente, eliminando qualsiasi gestione manuale e mantenendo l’aspirapolvere sempre pronto all’uso.

Fino a 100 giorni senza svuotare la polvere

Uno degli elementi più distintivi del V40 Station è la stazione di svuotamento automatico, progettata per funzionare in totale autonomia fino a 100 giorni. All’interno è presente un sacchetto sigillato antibatterico da 3 litri, capace di bloccare la proliferazione batterica fino al 99% e ridurre drasticamente l’esposizione alla polvere.

Ogni volta che l’aspirapolvere viene riposizionato nella base, entra in funzione un processo di svuotamento in tre fasi:

Allentamento dei detriti

Flusso d’aria pulsato per separare polvere e capelli

Aspirazione ad alta potenza

Questo sistema raggiunge un’efficienza di svuotamento fino al 97%, riportando l’unità portatile alle massime prestazioni dopo ogni utilizzo.

Filtrazione avanzata e aria più pulita in casa

Narwal ha posto particolare attenzione anche alla qualità dell’aria. V40 Station utilizza un sistema di filtrazione a 9 stadi, con doppi filtri HEPA H13, capaci di catturare particelle fino a 0,3 micron. La filtrazione avviene due volte: una prima volta all’interno dell’unità cordless e una seconda volta nella stazione di svuotamento.

Questo doppio passaggio garantisce che allergeni, pollini e polveri sottili restino intrappolati in ogni fase, rendendo il sistema adatto anche a famiglie con animali domestici o persone allergiche.

Un sistema completo per tutta la casa

Narwal V40 Station non è solo un aspirapolvere, ma un ecosistema di pulizia domestica. L’unità principale è leggera ed ergonomica, mentre il tubo telescopico regolabile permette di raggiungere comodamente anche le superfici più alte.

Gli accessori inclusi coprono ogni esigenza:

spazzola principale anti-groviglio con luce LED

mini spazzola motorizzata per divani e materassi

spazzola morbida per superfici delicate

bocchetta per fessure e angoli difficili

Tutti gli accessori trovano posto in un alloggiamento dedicato sulla stazione, mantenendo ordine e praticità.

Prezzo e disponibilità

Narwal V40 Station è disponibile dall’8 gennaio 2026 sul sito ufficiale Narwal e su Amazon.

Fino al 1° febbraio, il prezzo promozionale è di 379 euro, invece dei 449 euro di listino, offrendo un’occasione interessante per chi vuole entrare in una nuova era della pulizia cordless, automatizzata e a bassa manutenzione.