MSC World Asia, svelati nuovi dettagli sulla futura ammiraglia di MSC Crociere

La flotta di MSC Crociere è destinata ad ampliarsi nel corso dei prossimi anni arrivando a toccare le 24 unità nel 2026. La futura ammiraglia sarà la MSC World Asia il cui debutto è atteso nel Mediterraneo a partire dal 4 dicembre del prossimo anno.

Con la MSC World Asia, la compagnia di navigazione punta a ridefinire il concetto stesso di crociera promettendo un viaggio all’insegna di “The Art of Cruising”. A bordo della nave saranno presenti elementi di design ispirati al raffinato mondo Asiatico che, insieme alle esperienze dedicate, offriranno agli ospiti un’esperienza indimenticabile.

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Una delle opere più caratteristiche sarà certamente la straordinaria scultura di drago lunga 12 metri e larga 9 metri che dominerà dall’alto la World Promenade. La scultura sospesa a 10 metri di altezza sarà caratterizzata da quasi 700 specchi e 3.000 luci LED, creando un effetto altamente scenografico.

Conosciamo meglio MSC World Asia, la prossima ammiraglia della flotta di MSC Crociere garantirà esperienze uniche per tutti gli ospiti

Gli ospiti a bordo della MSC World Asia potranno divertirsi anche con The Spiral @ Tree of Life, lo scivolo più lungo mai realizzato in mare grazie ai suoi 81,3 metri di lunghezza. Lo scivolo consentirà di scendere ben 12 ponti in pochi secondi e si fonderà con lo stile asiatico ispirandosi al Gardens by the Bay di Singapore.

Tra le esperienze che sarà possibile vivere a bordo c’è anche quella culinaria con il Pan-Asian Street Food. Il locale inedito offrirà un percorso gastronomico completo omaggiando i sapori del Sud-est asiatico in modo iconico.

Come affermato da Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC: “Inizia oggi il conto alla rovescia per MSC World Asia: manca un anno al suo arrivo in Italia. La nuova nave della World Class verrà consegnata a novembre 2026 e sarà posizionata nel Mediterraneo, a conferma del ruolo centrale che l’Italia riveste nelle strategie della compagnia”.

La MSC World Asia rimarrà nel Mediterraneo per tutta la stagione invernale e per l’estate 2027. Questa scelta, ha sottolineato Massa “…Rispecchia l’impegno della compagnia nei confronti del mercato italiano ed europeo perché continuiamo ad ampliare la nostra capacità, a rafforzare gli accordi con le agenzie di viaggio locali e a generare un significativo impatto economico attraverso le operazioni portuali, l’attività turistica e la creazione di posti di lavoro”.