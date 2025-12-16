MSC World Asia, svelati nuovi dettagli sulla futura ammiraglia di MSC Crociere

La flotta di MSC Crociere è destinata ad ampliarsi nel corso dei prossimi anni arrivando a toccare le 24 unità nel 2026. La futura ammiraglia sarà la MSC World Asia il cui debutto è atteso nel Mediterraneo a partire dal 4 dicembre del prossimo anno.
Con la MSC World Asia, la compagnia di navigazione punta a ridefinire il concetto stesso di crociera promettendo un viaggio all’insegna di “The Art of Cruising”. A bordo della nave saranno presenti elementi di design ispirati al raffinato mondo Asiatico che, insieme alle esperienze dedicate, offriranno agli ospiti un’esperienza indimenticabile.
Una delle opere più caratteristiche sarà certamente la straordinaria scultura di drago lunga 12 metri e larga 9 metri che dominerà dall’alto la World Promenade. La scultura sospesa a 10 metri di altezza sarà caratterizzata da quasi 700 specchi e 3.000 luci LED, creando un effetto altamente scenografico.
Conosciamo meglio MSC World Asia, la prossima ammiraglia della flotta di MSC Crociere garantirà esperienze uniche per tutti gli ospiti
Gli ospiti a bordo della MSC World Asia potranno divertirsi anche con The Spiral @ Tree of Life, lo scivolo più lungo mai realizzato in mare grazie ai suoi 81,3 metri di lunghezza. Lo scivolo consentirà di scendere ben 12 ponti in pochi secondi e si fonderà con lo stile asiatico ispirandosi al Gardens by the Bay di Singapore.
Tra le esperienze che sarà possibile vivere a bordo c’è anche quella culinaria con il Pan-Asian Street Food. Il locale inedito offrirà un percorso gastronomico completo omaggiando i sapori del Sud-est asiatico in modo iconico.
Come affermato da Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC: “Inizia oggi il conto alla rovescia per MSC World Asia: manca un anno al suo arrivo in Italia. La nuova nave della World Class verrà consegnata a novembre 2026 e sarà posizionata nel Mediterraneo, a conferma del ruolo centrale che l’Italia riveste nelle strategie della compagnia”.
La MSC World Asia rimarrà nel Mediterraneo per tutta la stagione invernale e per l’estate 2027. Questa scelta, ha sottolineato Massa “…Rispecchia l’impegno della compagnia nei confronti del mercato italiano ed europeo perché continuiamo ad ampliare la nostra capacità, a rafforzare gli accordi con le agenzie di viaggio locali e a generare un significativo impatto economico attraverso le operazioni portuali, l’attività turistica e la creazione di posti di lavoro”.