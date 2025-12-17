MSC Crociere conferma il debutto negli USA per la MSC World Atlantic

MSC Crociere ha annunciato il periodo in cui prenderà servizio la MSC World Atlantic. La quarta nave della World Class, classe che ha rivoluzionato il modo di intendere le crociere, è attualmente in fase di costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique in Francia. Il viaggio inaugurale salperà a novembre 2027 da Port Canaveral in Florida (USA).

La nave permetterà a tutti gli ospiti di vivere un’esperienza unica, grazie alla perfetta fusione di culture, sapori e stili provenienti da entrambe le sponde dell’Atlantico. Gli itinerari già pianificati comprenderanno i Caraibi orientali e occidentali con approdo anche a Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’esclusiva isola privata di MSC alle Bahamas.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La MSC World Atlantic, quando verrà completata, disporrà di oltre 38.000 metri quadrati di spazi pubblici per divertirsi e rilassarsi. Inoltre, sono previsti oltre 40 bar, ristoranti e lounge per consentire agli ospiti di scegliere l’esperienza più adatta alle loro esigenze. A bordo saranno presenti i ristoranti tematici Butcher’s Cut, Kaito Sushi & Teppanyaki e Hola! Tacos & Cantina così come sulle navi gemelle della World Class.

La MSC World Atlantic, nuovo gioiello di MSC Crociere, debutterà a novembre 2027 a Port Canaveral in Florida

Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere, ha affermato: “Il posizionamento di MSC World Atlantic da Port Canaveral, Orlando, sottolinea il nostro impegno nell’offrire agli ospiti statunitensi e internazionali le nostre navi più all’avanguardia, con Port Canaveral che è oggi un hub centrale con collegamenti comodi per ospiti provenienti da tutto il mondo. Come per ogni nostra nuova nave, la nuova ammiraglia offrirà caratteristiche, ambienti e attrazioni innovative per garantire un’esperienza senza pari nei Caraibi”.

La MSC World Atlantic rispecchia appieno la nuova visione del gruppo sulle crociere che non devono più essere intese come semplici viaggi ma come esperienze di scoperta, emozione e incontro tra culture. Inoltre, la scelta di effettuare partenze da Port Canaveral consentirà di rafforzare la presenza negli Stati Uniti con destinazioni esotiche ed esclusive come i Caraibi.