Motorola Signature: tutto pronto al debutto, il nuovo top di gamma è ormai svelato

A un giorno dal lancio ufficiale, il nuovo Motorola Signature può essere considerato, di fatto, senza segreti. Le informazioni diffuse su X da Evan Blass hanno chiarito quasi ogni aspetto del prossimo smartphone premium di Motorola, atteso domani, 7 gennaio, per la presentazione in India. A questo punto restano da confermare solo pochi dettagli marginali e, soprattutto, il prezzo.

Negli ultimi giorni erano già circolate diverse immagini, ma quella pubblicata da Blass sembra molto vicina al materiale stampa ufficiale. Insieme ai render è arrivato anche il quadro tecnico completo, rendendo chiaro che, salvo sorprese dell’ultima ora, gli appassionati sanno già cosa aspettarsi.

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Un top di gamma costruito senza compromessi

Motorola Signature punta in alto partendo dal cuore hardware. Il dispositivo dovrebbe essere basato su QualcommSnapdragon 8 Gen 5 a 3 nanometri, affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e tagli di memoria fino a 1 TB UFS 4.1. Il sistema operativo è Android 16, con una promessa importante sul fronte aggiornamenti, che arriverebbero fino a sette anni tra sistema e patch di sicurezza.

La batteria al silicio-carbonio da 5.200 mAh è accompagnata da una ricarica molto spinta: 90 watt via cavo, 50 watt wireless e supporto alla ricarica inversa. Numeri che collocano Motorola Signature tra i modelli più completi della categoria.

Display e resistenza al centro dell’esperienza

Il pannello è un Extreme AMOLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz e una luminosità di picco dichiarata molto elevata. Non mancano certificazioni come Dolby Vision, HDR10+ e le validazioni Pantone, mentre la protezione è affidata a Gorilla Glass Victus 2. Sul piano strutturale, il dispositivo punta su certificazioni IP68/IP69 e standard militare MIL-STD 810H.

Fotocamere e audio di fascia alta

Il comparto fotografico è composto da tre sensori posteriori da 50 MP, inclusi un principale e un teleobiettivo con zoom ottico 3x, entrambi firmati Sony. I video arrivano fino all’8K con Dolby Vision. L’audio è stereo, con Dolby Atmos e collaborazione Bose.

L’appuntamento è fissato a domani, 7 gennaio. A quel punto resterà solo da capire come Motorola posizionerà Signature sul mercato.