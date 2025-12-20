Motorola Signature prenderà il posto di Edge 70 Ultra

Il Motorola Edge 70 Ultra si preannunciava come il punto di riferimento del brand, andando a completare la serie composta anche da Edge 70. Tuttavia, sembra che l’azienda punti a realizzare qualcosa di ancora più esclusivo.

Secondo recenti indiscrezioni, il flagship sarà sostituito da Motorola Signature. Il dispositivo punta a diventare un emblema della tecnologia legata al lusso, posizionandosi ad un livello ancora più alto rispetto a quanto avrebbe potuto fare l’Edge 70 Ultra.

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Il design di questo device top di gamma è stato anticipato da alcuni leak trapelati in rete dal noto Evan Blass. Il leaker ha confermato che il dispositivo è noto internamente con il nome in codice “Urus” e unirà un design raffinato ad una scheda tecnica di rilievo.

Motorola Edge 70 Ultra si trasforma nel Motorola Signature, il più esclusivo e lussuoso device del brand con specifiche da top di gamma

La backcover posteriore sarà caratterizzata da due finiture di colore Carbon e Martini Olive e presenterà un modulo fotografico realizzato in metallo. In queste scelte, si nota la volontà di mantenere un legame stilistico con l’Edge 70 ma ci saranno alcuni elementi in cui il Motorola Signature si differenzierà.

Stando a quanto mostrato online, il pannello posteriore sarà caratterizzato da una finitura dotata di una texture molto particolare. La finitura opaca delle colorazioni si unirà alla pelle vegana per conferire una sensazione premium al tatto.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, ci aspettiamo che il Motorola Signature / Edge 70 Ultra sarà caratterizzato da un display OLED da 6,7 pollici. La risoluzione del pannello arriverà a 1.5K mentre il refresh rate toccherà i 120 Hz. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Gen 5 affiancata da fino a 16 GB di RAM.

Il comparto fotografico potrà contare su tre ottiche posteriori da 50 MP l’una per un’esperienza fotografica di altissimo livello. La certificazione IP di alto livello e la presenza di Android 16 completeranno la dotazione dello smartphone di lusso.