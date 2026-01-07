Motorola Signature: hardware senza compromessi e 7 anni di update

Motorola Signature è di fatto uscito allo scoperto, anche se l’evento ufficiale di presentazione deve ancora andare in scena. A togliere ogni dubbio ci ha pensato Evan Blass, uno degli insider più affidabili del settore, che su X ha condiviso immagini promozionali e la scheda tecnica completa del nuovo top di gamma Motorola. Del progetto si parlava già da settimane, con indiscrezioni sempre più precise e render che circolavano insistentemente. Ora, a pochi giorni dalla presentazione prevista in India, il quadro è quasi definitivo. Guardando le specifiche, il dispositivo è affidato allo Snapdragon 8 Gen 5 a 3 nanometri. Affiancato da configurazioni di memoria che arrivano fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di spazio UFS 4.1.

Motorola Signature: ecco i dettagli emersi finora

Per il display si parla di un pannello Extreme AMOLED LTPO da 6,8 pollici, risoluzione elevata, refresh rate fino a 165 Hz e una luminosità di picco che sfonda quota 6.000 nit. A ciò si aggiungono tutte le certificazioni del caso, da Dolby Vision a HDR10+, passando per le validazioni Pantone e le protezioni visive firmate SGS. Anche sul fronte fotografico Motorola sembra aver fatto le cose sul serio. Tutti i sensori principali sono da 50 MP e portano la firma Sony LYTIA, con stabilizzazione ottica diffusa e un teleobiettivo capace di spingersi fino a uno zoom digitale 100x. Il comparto video non è da meno, con registrazione fino a 8K in Dolby Vision, mentre la fotocamera frontale promette prestazioni di alto livello.

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Il dispositivo presenta un comparto audio curato con Dolby Atmos e Bose, e una dotazione di connettività che guarda già avanti, dal Wi-Fi 7 al Bluetooth 6. Il tutto racchiuso in un corpo sottile, leggero e certificato per resistere praticamente a tutto. Chiude il cerchio una batteria al silicio-carbonio da 5.200 mAh, supportata da ricariche rapidissime sia via cavo che wireless. L’appuntamento per la presentazione del nuovo smartphone Motorola è fissato per mercoledì 7 gennaio.