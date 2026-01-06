Motorola: quest’anno arrivano Razr Fold e una gamma tutta nuova

Il 2026 di Motorola smartphone inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Nelle ultime ore, il leaker Evan Blass ha condiviso nuove informazioni che anticipano la lineup completa dei dispositivi in arrivo il prossimo anno. Tra le novità più rilevanti spicca Razr Fold, il primo pieghevole a libretto della casa alata, destinato a segnare una svolta nella strategia del marchio.

Razr Fold, il primo pieghevole a libro di Motorola

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Motorola è stata tra i primi produttori a puntare sui pieghevoli, ma finora si è concentrata solo sul formato a conchiglia. I modelli della famiglia Razr hanno sempre seguito una filosofia simile a quella dei Galaxy Z Flip, senza mai esplorare il design a libro. Con Razr Fold, questa scelta cambia.

Secondo una slide interna di Lenovo, di cui Motorola è controllata, Razr Fold sarà un dispositivo pensato per competere direttamente nel segmento dei pieghevoli più evoluti. Le informazioni parlano di display di alto livello, funzioni AI avanzate e di un comparto fotografico di nuova generazione. L’obiettivo dichiarato è quello di alzare l’asticella degli standard per questa categoria.

Non è escluso che Motorola possa scegliere una finestra di lancio vicina a quella del prossimo pieghevole di Samsung, per massimizzare visibilità e confronto diretto. Qualche indicazione ufficiale potrebbe arrivare già durante il CES 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio.

Tutti gli altri modelli Motorola del 2026

Il leak non riguarda solo i pieghevoli. Dai dati della piattaforma Lenovo SmartFind emergono diversi smartphone destinati a rinnovare l’offerta più tradizionale. Sono citati Moto G17, Moto G77, Moto G (2026), Moto G Power (2026) e Moto G Play (2026), a conferma di un aggiornamento completo della fascia medio-bassa.

È previsto anche Motorola Edge 70 Fusion+, che andrà a rafforzare la fascia medio-alta del catalogo. Accanto a questi modelli compaiono poi cinque dispositivi identificati solo da nomi in codice: Aviator26, Evoque26, Horizon26, Sydney26 e Terrain26. Al momento non è chiaro a quali segmenti siano destinati, ma risultano tutti pianificati per il 2026.

Il ruolo di Motorola Signature

All’interno della lista compare anche Urus25, nome in codice che corrisponde a Motorola Signature, il top di gamma ormai svelato quasi del tutto in anticipo. Sarà proprio questo modello ad aprire ufficialmente la stagione Motorola 2026, facendo da apripista a una lineup che si preannuncia tra le più ricche degli ultimi anni.