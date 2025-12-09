Motorola Moto G86: il prezzo AMAZON è FOLLE, ecco quanto costa

Spendere poco sull’acquisto di Motorola Moto G86 è decisamente facile e apre la porta a tutti gli utenti che vogliono accedere a un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, garantendosi comunque un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, questo grazie all’ottima promozione lanciata direttamente da Amazon.

Nessuno si sarebbe effettivamente mai aspettato di poter risparmiare al massimo sull’acquisto di un prodotto di questo tipo (già economico di suo), che parte con dimensioni di 161,21 x 74,74 x 7,87 millimetri di spessore, e un peso di soli 185 grammi. Il display non ne risente, essendo comunque un componente da 6,67 pollici di diagonale, un P-OLED con densità di 446 ppi, risoluzione di 1220 x 2712 pixel, passando per la possibilità di godere di un refresh rate elevato, pari a 120Hz, protezione Gorilla Glass 7i e anche 16 milioni di colori.

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Il comparto fotografico è di ottimo livello, essendo presenti nella parte posteriore: un sensore principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, con GPU Mali-G615 MC2, ma anche 8GB di RAM e tanta memoria interna (espandibile con microSDXC).

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Motorola Moto G86: uno sconto inedito per tutti

La promozione disponibile su Amazon, con la quale poter acquistare anche il Motorola Moto G86, sicuramente è una delle migliori in circolazione: si parte da un listino di 349 euro, ma proprio in questi giorni è stato applicato uno sconto automatico del 49%, che porta il prodotto a scendere fino a 179,50 euro. Un valore finale davvero più unico che raro, con garanzia della durata di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica e spedizione a domicilio completamente gratuita. Ordinatelo subito a questo link.