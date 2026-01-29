Motorola G77 e G67 sono ufficiali, specifiche e prezzi

Il produttore tech Motorola ha da poco ampliato la sua gamma di smartphone di fascia media con ben due nuovi prodotti. L’azienda ha infatti annunciato sul mercato mobile i nuovi Motorola Moto G77 e Motorola Moto G67. Vediamo qui di seguito le loro caratteristiche tecniche.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Motorola Moto G77, ecco le specifiche

Motorola Moto G77 è lo smartphone più prestante presentato dall’azienda in queste ore. Sul fronte quest’ultimo può vantare la presenza di un display con tecnologia AMOLED con una ampia diagonale pari a 6.78 pollici. La risoluzione massima è di 1.5K e la frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz, con una luminosità di picco di 5000 nits. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza di un sensore fotografico principale da ben 108 MP dotato di uno zoom da 3x senza perdita di dettaglio.

Le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Dimensity 6400 con diversi tagli di memoria a supporto, mentre la batteria ha una capienza di 5200 mah con ricarica rapida da 30W. Sono inoltre presenti la certificazione di resistenza IP64 e la certificazione militare MIL-STD-810H. Le colorazioni disponibili sono Shaded Spruce e Black Olive.

Lo smartphone sarà distribuito ad un prezzo di 300 euro nel taglio di memoria con 8+128 GB.

Motorola Moto G67, ecco le specifiche

Motorola Moto G67 è il secondo smartphone che ha annunciato l’azienda in queste ore. Quest’ultimo condivide alcune caratteristiche con il fratello maggiore. Troviamo infatti lo stesso display AMOLED, la stessa batteria capiente e le stesse certificazioni di resistenza e impermeabilità. Cambia in primis il comparto fotografico, che qui può contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP Sony Lytia 600. Le prestazioni sono invece affidate al processore MediaTek Dimensity 6300, sempre con diversi tagli di memoria. Le colorazioni disponibili sono Arctic Seal e Nile.

Il prezzo di vendita di partenza del nuovo Motorola Moto G67 è leggermente più basso, pari a 260 euro nel taglio con 4+128 GB.