Motorola Edge 70 Swarovski Edition: lusso e tecnologia si incontrano in un nuovo leak scintillante

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Dopo il successo del recente Motorola Edge 70, il brand statunitense sembra pronto a concedersi una parentesi di puro glamour. Un nuovo leak pubblicato da Evan Blass su X avrebbe infatti svelato la Swarovski Edition dello smartphone, un modello speciale realizzato in collaborazione con Swarovski e Pantone. A differenza delle versioni tradizionali, questa variante punta tutto sull’eleganza, unendo design raffinato e materiali di lusso in un dispositivo pensato per chi vuole distinguersi anche nel mondo tech.

Una scocca tempestata di cristalli autentici

Secondo quanto riportato, la nuova Motorola Edge 70 Swarovski Edition sarà caratterizzata da una scocca posteriore arricchita da 14 cristalli Swarovski autentici, disposti in modo da valorizzare il logo Motorola e le curve morbide del pannello. La base cromatica scelta è la tonalità PANTONE Cloud Dancer, un bianco panna sofisticato che accentua la brillantezza delle gemme.

La combinazione di questi elementi conferisce al dispositivo un’identità fortemente distintiva, in bilico tra design di moda e tecnologia di fascia alta. Non è la prima volta che Motorola collabora con Swarovski: già in passato, con il Razr 60, il brand aveva proposto un’edizione limitata con inserti di cristallo, riscuotendo grande curiosità tra collezionisti e appassionati di prodotti esclusivi.

Specifiche tecniche invariate, anima premium garantita

Sotto la superficie scintillante, la Swarovski Edition conserva le stesse specifiche tecniche del modello standard. Il dispositivo monta un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, garanzia di un’esperienza visiva fluida e immersiva.

Il cuore del sistema è il processore Snapdragon 7 Gen 4 di Qualcomm, affiancato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, a conferma della vocazione upper-midrange del device. La sezione fotografica rimane invariata: due sensori posteriori da 50 megapixel e una selfie camera da 50 megapixel anteriore, a dimostrazione dell’attenzione di Motorola per la fotografia mobile di qualità.

Completa la scheda tecnica una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 68 W, capace di riportare lo smartphone al 50% in circa 20 minuti. Lo spessore rimane sottilissimo — appena 5,99 millimetri — mentre il sistema operativo è Android 16, con garanzia di quattro anni di aggiornamenti principali e cinque di patch di sicurezza.

Prezzo e disponibilità ancora top secret

Come prevedibile, Motorola non ha ancora confermato ufficialmente l’esistenza di questa versione, né fornito dettagli su data di uscita o prezzo. Tuttavia, considerando che il modello standard parte da 799 euro, è lecito aspettarsi un listino sensibilmente più alto, verosimilmente destinato a un pubblico di nicchia.