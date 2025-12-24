Motorola Edge 60 Fusion è in OFFERTA su Amazon a soli 200 euro

Quanti di voi avrebbero mai pensato di poter risparmiare così tanto sull’acquisto di uno smartphone di fascia media? ebbene nei giorni attorno al Natale 2025 è stata attivata una buona promozione su Amazon con la quale poter accedere a uno smartphone di qualità, come il Motorola Edge 60 Fusion, pagandolo relativamente poco.

Una promozione assolutamente da non perdere che gli utenti possono cogliere al volo solo per un tempo limitato permette di acquistare uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2025, con il quale riuscire ad accedere a un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, sfruttando tecnologia P-OLED, una densità di 446 ppi, ma anche refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass 7i e oltre 16 milioni di colori. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, passando per la solita GPU Mali-G615 MC2, ma anche 8GB di RAM (e fino a 256GB di memoria interna espandibili con microSDXC).

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In termini fotografici, lo smartphone non ha nulla da invidiare agli altri device che potete trovare in commercio, nella parte posteriore si trovano due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 13 megapixel, il tutto con scatti che raggiungono 8165 x 6124 pixel, con apertura massima F2.2 e dimensione del sensore 1/1.5″.

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Motorola Edge 60 Fusion, l’occasione su Amazon è irripetibile

Il prezzo di vendita promozionale di Motorola Edge 60 Fusion è davvero alla portata di tutti, considerando che comunque si parte da un listino di 279,79 euro, oggi può essere vostro con un investimento finale da sostenere pari a soli 208,90 euro, sempre con una riduzione del 25% rispetto al valore iniziale di listino. Ordinatelo collegandovi qui.

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