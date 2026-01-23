Motor Valley Fest 2026, la nuova edizione accende i motori

Modena ospiterà l’ottava edizione del Motor Valley Fest, l’evento dedicato al mondo automotive si svolgerà dal 28 al 31 maggio 2026. Durante i quattro giorni sono previsti una serie di eventi dedicati a tutti gli appassionati di motori.

La città si riempirà di auto storiche e supercar ma non mancheranno anche raduni e convegni oltre che iniziative come i musei aperti. L’inaugurazione del Motor Valley Fest 2026 si terrà giovedì 28 maggio presso il Teatro Storchi.

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Per avviare l’evento si terrà il convegno internazionale “Global Trends, New Frontiers and Human Responsibility”. L’incontro permetterà ai relatori di discutere insieme sulle sfide che il mondo automotive si trova a fronteggiare come tecnologia, intelligenza artificiale e sostenibilità.

Non perdere il Motor Valley Fest 2026 a Modena dal 28 al 31 maggio, un evento dedicato a tutti gli appassionati di automotive

L’edizione 2026 del Motor Valley Fest porrà particolare attenzione sul ruolo della formazione. Attraverso il format Innovation & Talent gli studenti potranno mettersi in contatto con i professionisti del settore per dialogare o scoprire opportunità di formazione.

Grazie all’attività Best of Motor Valley, il Cortile d’onore dell’Accademia Militare diventerà la cornice d’eccezione per ospitare la mostra di supercar, moto e vetture d’epoca. Tra i modelli esposti ci saranno alcuni dei più importanti marchi simbolo della terra dei motori come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Pagani e Dallara.

Le strade di Modena diventeranno una passerella a cielo aperto con i raduni e le parate previste. Non mancherà anche il Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, giunto alla sua 26ª edizione, durante il quale oltre 60 auto storiche di alta gamma si sfideranno per ottenere il titolo di vettura storica più bella.

Il Motor Valley Fest rinnova il proprio impegno nell’esaltare l’industria, la cultura e tecnologia dell’Emilia-Romagna, dove passione e tradizione si fondono in maniera unica. L’evento rappresenterà una celebrazione del Made in Italy a livello motoristico e uno spunto per continuare questa tradizione adattandosi alle esigenze moderne.