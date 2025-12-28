Moto X70 Air Pro riceve la certificazione 3C

A quanto pare il produttore tech Motorola sta preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Moto X70 Air Pro. Le indiscrezioni su questo modello stanno cominciando ad intensificarsi. Nel corso delle ultime ore, in particolare, lo smartphone ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C.

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Motorola Moto X70 Air Pro, il nuovo smartphone riceve la certificazione 3C

In queste ultime ore il prossimo smartphone di punta Motorola Moto X70 Air Pro ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C. Lo smartphone è stato certificato con il numero di modello XT2601-3 e sembra che apparterrà alla fascia premium del mercato. La certificazione appena ricevuta ha inoltre confermato la presenza del supporto alla ricarica rapida da ben 90W.

Si tratta di una caratteristica degna di nota, soprattutto se pensiamo a cosa contraddistinguerà questo smartphone. Motorola Moto X70 Air Pro sorprenderà infatti per la sua estrema sottigliezza e una batteria capiente e la ricarica rapida da 90W sono caratteristiche non scontate per questa tipologia di prodotto. Per quanto riguarda le prestazioni, le indiscrezioni emerse in rete sono un po’ discordanti tra loro.

Alcuni rumors parlano della presenza di un processore estremamente potente, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 5. Altri rumors, invece, parlano invece della presenza di un processore leggermente meno potente ma sempre di qualità, ovvero il soc Snapdragon 7 Gen 5. Per il momento, quindi, non sappiamo su quale soc ricadrà la scelta dell’azienda Motorola. In ogni caso, sembra che lo smartphone potrà comunque contare sulla presenza di ben 16 GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, invece, sembra che non ci siano molti dubbi. A bordo dovrebbe infatti essere presente l’ultima release ufficiale del sistema operativo di casa Google. Ci stiamo riferendo al software Android 16 e immaginiamo che sarà presente una interfaccia utente personalizzata dal produttore tech Motorola.