Moto Watch Fit con Moto AI: Amazon taglia il prezzo di listino

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Il Moto Watch Fit con Moto AI si contraddistingue grazie a un display OLED 1,9″. Da tempo volete acquistare un nuovo smartwatch ma il costo di listino vi ha fatto sempre cambiare idea? Oggi Amazon vi propone questo modello con uno sconto del 50%, facendo crollare il prezzo di 99 euro a soli 49 euro. Siete pronti per dare vita alla vostra immaginazione digitando una richiesta nell’app Moto Watch e lasciando che Moto AI crei un quadrante fantastico che sia inconfondibilmente vostro?

Moto Watch Fit garantisce una connessione costante e un controllo assoluto grazie alla sincronizzazione con qualsiasi dispositivo Android così è possibile tenere il proprio smartphone in tasca. Un’occasione da non perdere considerando lo sconto del 50% sul prezzo di listino.

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Moto Watch Fit con Moto AI in offerta su Amazon

Tantissimi gli utenti che hanno già deciso di acquistare questo Moto Watch Fit con Moto AI. Non a caso, consente a chiunque di avvicinare i propri obiettivi di wellness con statistiche fitness in tempo reale e il monitoraggio intelligente del sonno che aiuta a muoversi meglio di giorno e riposare più efficacemente di notte.

Indossando questo device a marchio Motorola è possibile scegliere tra più di 100 modalità sportive e ottenere i dati giusti da ogni allenamento, oltre al monitoraggio accurato della distanza con il GPS, anche quando si è offline. Oltre a ciò, è fondamentale sapere che il Moto Watch Fit è in grado di garantire una connessione costante e un controllo assoluto grazie alla sincronizzazione con qualsiasi dispositivo Android. In tal modo si può tenere il proprio smartphone in tasca.

Autonomia eccellente per questo smartwatch. Godetevi un’autonomia di fino a 16 giorni con una sola carica o effettuate una ricarica per una giornata intera in soli cinque minuti quando si è di fretta. Oggi il Moto Watch Fit con Moto AI costa solamente 49,99 euro anziché 99,99 grazie allo sconto Amazon del 50%.