Monitor MSI PRO con un prezzo shock di soli 85€ su Amazon

L’MSI PRO MP225V è un monitor da ufficio da 21,5” Full HD. Una soluzione completa, realizzata nei minimi dettagli, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti che cercano un nuovo monitor da utilizzare giornalmente per lavori o progetti di qualsiasi genere. Tra le principali caratteristiche, la dotazione del monitor di supporti VESA standard da 100 mm utili per il montaggio a parete o su braccio.

Volete acquistare questo monitor con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Se la risposta è sì, non vi resta che approfittare del prezzo Amazon proposto oggi.

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Monitor MSI PRO MP225V a prezzo shock

Un prezzo che non può certamente passare inosservato quello con cui Amazon vende il monitor MSI PRO MP225V. Parliamo infatti di un prezzo di soli 85,30 euro per un prodotto che vanta di numerose caratteristiche. Tra i tanti punti di forza, un ampio pannello da 21,5 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080). A tal proposito non possiamo non sottolineare che l’elevato refresh rate di 100 Hz consente di migliorare l’esperienza visiva quotidiana garantendo immagini più fluide e frame rate più veloci.

Oltre a ciò, questo dispositivo vanta della soluzione MSI EyesErgo che integra la tecnologia Less Blue Light e Anti-Flicker fondamentali per il comfort degli occhi. Accanto ai dettagli appena citati bisogna nominare anche il software Eye-Q Check che consente di prevenire l’affaticamento durante lunghe sessioni di utilizzo. Siete tra coloro che utilizzano il Pc per tantissime ore al giorno? Questo prodotto è perfetto per voi.

Con un prezzo di soli 85,30 euro oggi potete portare a casa un monitor a marchio MSI incredibilmente economico e, dunque, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non vi resta che approfittare subito del prezzo proposto dal colosso dell’e-commerce Amazon. Spedizione completamente gratuita e garanzia di 24 mesi.