Monitor DELL a meno di 100 euro su Amazon: gaming di alto livello a basso prezzo

Arriva una delle migliori promozioni degli ultimi mesi e coinvolge un monitor da gaming che vuole differenziarsi dalla massa per la possibilità di accedere a prestazioni da top di gamma, spendendo meno di 100 euro. Stiamo parlando di un monitor Dell, nella sua variante da 24 pollici di diagonale, precisamente è il SE2425HG.

La risoluzione massima che si può raggiungere è di 1920 x 1080 pixel (FullHD), fermo restando avere la possibilità di estendere il refresh rate fino a 200Hz, sempre appoggiandosi alla tecnologia Fast IPS. Le limitazioni in termini cromatici non sono troppo elevate, difatti il prodotto copre il 99% della gamma sRGB, e oltretutto ha un tempo di risposta di solo 1ms con supporto a AMD FreeSync Premium.

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Idealmente può essere posizionato sia su una superficie, sfruttando lo stand che ne facilita sicuramente l’utilizzo, ma anche può essere appeso a muro grazie alla presenza degli agganci VESA posteriori (100 x 100 mm). In termini di connettività il prodotto integra una displayPort e 2 HDMI, così da garantire la massima versatilità possibile, rendendolo sostanzialmente adatto alla maggior parte degli scopi.

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Monitor Dell in offerta a meno di 100 euro: ecco quanto costa oggi su Amazon

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