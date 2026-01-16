Monitor da gaming ASUS ROG Strix con 150 euro di sconto su Amazon

Uno dei monitor di fascia media più amati dal pubblico è oggi disponibile a prezzo scontato su Amazon, difatti è possibile pensare di acquistare l’ASUS ROG Strix XG259QNS con uno sconto di circa 150 euro sul listino, in modo tale da potervici accedere tranquillamente, senza essere costretti ad un investimento particolarmente importante.

La prima cosa che notiamo osservandolo da vicino è sicuramente una diagonale di 25 pollici, ciò vi permette sin da subito di godere di buoni contenuti video, raggiungendo una risoluzione massima in FullHD (1920 x 1080 pixel), e allo stesso tempo godere di un refresh rate elevato (pari a 380Hz). La tecnologia utilizzata è la Fast IPS, ciò non vi permetterà di avere colori estremamente precisi e dettagliati, ma apre le porte verso un tempo di risposta estremamente rapido (solo 0,3ms) e la possibilità di appoggiarsi a tanta tecnologia di ultima generazione (da non trascurare essere un monitor HDR).

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Le linee non sono propriamente sinuose, difatti la sua anima da gaming la ritroviamo in forme più squadrate e spigolose, fermo restando non raggiungere livelli estremi, come ad esempio accade con dispositivi di fascia più alta.

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Monitor da gaming in promozione su Amazon

La promozione di oggi tocca proprio uno dei migliori device della propria categoria, proposto di base ad un listino di 489 euro, viene oggi scontato di circa 140 euro, in modo tale che il consumatore si ritrova a dover sostenere una spesa di circa 349 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Al momento attuale non sono disponibili colorazioni differenti rispetto a quella mostrata direttamente nel nostro articolo, il prodotto è in vendita solamente in nero, senza altre possibilità di scelta. Una soluzione relativamente economica, ma comunque di grandissima qualità.