Monitor da gaming ACER Nitro a soli 79 euro su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco sull’acquisto di un monitor Acer Nitro, la promozione lanciata da Amazon coinvolge uno dei prodotti più apprezzati e richiesti dal pubblico, un dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, addirittura costando oggi solamente 79 euro.

Nell’avvicinarsi al gaming in molti si aspetterebbero di dover investire ingenti quantitativi di denaro per l’acquisto di prodotti adeguati, fortunatamente esistono anche soluzioni come il monitor Acer Nitro KG242YX1, un modello che non sarà in grado di raggiungere ed eguagliare le prestazioni di device decisamente più costosi, ma comunque riesce a farsi valere con una risoluzione massima in FullHD, refresh rate a 200Hz, tempo di risposta di soli 0,5ms e tecnologia IPS LCD.

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La luminosità massima di 250 nits è più che sufficiente per riuscire comunque a godere di una buona resa in ogni condizione di luce, mentre il supporto a AMD FreeSync Premium permette al consumatore di sincronizzare al volo la propria esperienza con le schede grafiche AMD. A differenza di quanto si potrebbe pensare, soprattutto per la fascia di prezzo di posizionamento, sono integrati anche gli altoparlanti, in modo da non dover utilizzare soluzioni esterne o da acquistare a parte.

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Amazon: che sconto oggi sul monitor da gaming Acer Nitro

Ciò che contraddistingue questo prodotto da tutti gli altri è chiaramente il suo eccezionale prezzo di vendita, una spesa tra le più ridotte di sempre, se considerate che comunque saranno necessari solamente 79,90 euro per il suo acquisto. Lo potete ordinare subito al seguente link, ricordando ad ogni modo che il suo listino sarebbe di 129,90 euro, e che oggi è scontato del 38% solo ed esclusivamente su Amazon (sconto aperto a tutti, anche senza Amazon Prime attivo).