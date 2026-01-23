Mitsubishi affida a Foxcoon la produzione del suo nuovo elettrico

Il futuro del mercato delle automobili è sicuramente l’elettrico. Tutte le aziende automobilistiche si stanno riversando verso quel settore specifico.

I motivi sono legati principalmente alle norme sempre più stringenti nei confronti dei veicoli con motore endo termico, che fa schizzare alle stelle i costi di produzione per i rimodernamento tecnologico di questi ultimi veicoli.

Per ridurre al minimo le emissioni, non c’è altra soluzione attualmente che veicolare le produzioni verso i modelli elettrici. In questo scenario Mitsubishi ha appena annunciato lo sviluppo di un nuovo veicolo a batteria, prodotto con la collaborazione di Foxcoon, colosso taiwanese molto famoso per la produzione di dispositivi elettronici.

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Nasce una nuova collaborazione tra Mitsubishi e Foxcoon

Mitsubishi ha deciso di adottare una nuova strategia per rafforzare la propria offerta di veicoli elettrici. Per ridurre i tempi e i costi si è affidato all’esperienza. di Foxcoon per lo sviluppo del nuovo veicolo elettrico.

Il nuovo modello nascerà dalla nuova collaborazione tra le due aziende, di cui Foxtron, divisione dell’azienda taiwanese si occuperà della progettazione e della produzione, mentre Mitsubishi avrà la responsabilità del marchio, e si occuperà della distribuzione nei diversi mercati.

Il nuovo veicolo elettrico progettato dovrebbe essere un’automobile elettrica sportiva, con caratteristiche davvero significative. Il veicolo potrebbe, inoltre, essere offerto in diverse versioni, tra cui si annovera un singolo motore da circa 230 cavalli, oppure trazione integrale con potenza combinata fino a circa 400 cavalli. La nuova automobile presenterà ovviamente i sistemi tecnologici più avanzati e diverse funzionalità, oltre a una batteria agli ioni di litio che permetterà una ricarica in tempi rapidi.

L’obiettivo è quello di creare un veicolo elettrico che punti su un buon equilibrio tra costo, autonomia e tecnologia. Questo nuovo modello dovrebbe rispondere alle esigenze di un mercato che è sempre più competitivo. Sicuramente nei prossimi mesi si avranno più dettagli specifici sul nuovo modello in uscita.