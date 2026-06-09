Mistfall Hunter ha una data: action RPG a estrazione dal 29 luglio

Mistfall Hunter ha finalmente una data di uscita, e Bellring Games l’ha svelata con un nuovo trailer che mostra il volto di questo curioso action RPG “a estrazione”. Il gioco arriverà il 29 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mescolando due generi piuttosto distanti in una formula che, sulla carta, suona davvero particolare.

A guardarlo, Mistfall Hunter non è facile da incasellare. Si tratta di un action RPG in terza persona, ma con dentro tutti gli ingredienti tipici degli sparatutto “a estrazione” e una struttura PvPvE. In pratica entri, fai quello che devi fare e poi cerchi di uscire vivo, sperando che nessun altro ti fermi prima. Un’ibridazione che prende meccaniche molto in voga in questo periodo e prova a impastarle insieme, scommettendo su una mescolanza che non si vede tutti i giorni.

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Il titolo era stato annunciato per la prima volta all’Xbox Partner Preview di ottobre 2024, poi era tornato a mostrarsi con un trailer durante l’id@Xbox dello scorso aprile. Adesso questo nuovo video aggiunge qualche tassello in più sul mondo di gioco, che alterna atmosfere fantasy a toni decisamente più cupi, quasi da horror. La nebbia, le rovine, quel senso costante di pericolo: l’effetto è quello di un luogo dove conviene non abbassare mai la guardia.

Finisci la missione e scappa, prima che qualcosa ti prenda

In Mistfall Hunter i giocatori si calano nella Gyldenmist vestendo i panni dei Gyldhunters, guerrieri specializzati nella caccia agli orrori corrosi che infestano la nebbia. Si può scegliere di formare squadre da tre persone oppure di buttarsi nella mischia in solitaria, selezionando la propria classe per portare a termine la quest. Poi, una volta fatto il lavoro, l’obiettivo è uno solo: fuggire prima che qualcosa là fuori ti afferri.

Il tono lo racconta bene la stessa descrizione del gioco: “Un tempo erano i Cavalieri del Regno di Gaenaria: solenni, cerimoniosi, dorati. Ora sono esiliati, relegati al Nord e bollati come Cavalieri Appassiti. Le loro armature sono logore. Il loro onore è in frantumi. La loro fede no”. Una premessa che racconta parecchio dell’atmosfera, fatta di decadenza e di un’ostinazione che resiste nonostante tutto.

Una open beta per provarlo in anticipo

Chi non vuole aspettare il 29 luglio avrà la possibilità di mettere le mani sul gioco con un certo anticipo. Bellring Games ha infatti annunciato una open beta in programma dal 14 al 22 giugno, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Un’occasione utile per testare le meccaniche, capire come funziona davvero questa fusione tra action RPG ed estrazione e farsi un’idea concreta prima del lancio vero e proprio.

L’appuntamento, insomma, è doppio: prima la prova gratuita di giugno, poi l’arrivo definitivo a fine luglio su tutte e tre le piattaforme.