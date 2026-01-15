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Mini PC GEEKOM A8: l’offerta Amazon di oggi è davvero folle

scritto da Valentina Acri 0 commenti 1 Minuti lettura
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Incredibile offerta a tempo proposta dal colosso dell’e-commerce Amazon sul Mini PC GEEKOM A8 con AMD Ryzen 7 8745HS, ma non solo. Presenti 6GB di RAM combinati con 1 TB di SSD che rappresentano la combinazione ideale per poter avere un dispositivo capiente a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non mancano, inoltre, 16GB di RAM che permettono di sfruttare al massimo le prestazioni della CPU e coprono oltre il 90% degli scenari applicativi. Inutile sottolineare che la capacità da 1 TB dell’SSD consente di concentrarsi completamente sull’archiviazione dei file, garantendo velocità di lettura e scrittura più elevate, un sistema fluido e una maggiore durata dell’hardware.

Siete pronti per dare il via a esperienze d’uso uniche con questo mini PC? Se la risposta è sì, non potete non approfittare di questa fantastica offerta a tempo proposta da Amazon.

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Mini PC GEEKOM A8 con offerta a tempo Amazon

Siete pronti per dare il via a esperienze d’uso uniche con questo mini PC? Se la risposta è sì, non potete non approfittare di questa fantastica offerta a tempo proposta da Amazon. Come anticipato in apertura, questo mini PC dispone di 6GB di RAM combinati con 1 TB di SSD che rappresentano la combinazione ideale per poter avere un dispositivo capiente a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

GEEKOM A8 [Mini PC da Ufficio Premium] con AMD Ryzen 7 8745HS|1TB SSD,16GB DDR5 RAM(Memoria DDR Espandibile,Non LPDDR)| Windows 11 Pro| LAN 2.5G | USB4.0| 8K per Carichi di Lavoro Professionali
GEEKOM A8 [Mini PC da Ufficio Premium] con AMD Ryzen 7 8745HS|1TB SSD,16GB DDR5 RAM(Memoria DDR Espandibile,Non LPDDR)| Windows 11 Pro| LAN 2.5G | USB4.0| 8K per Carichi di Lavoro Professionali
    649,00 EUR
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    Non possiamo inoltre non sottolineare che la serie AMD Hawk Point Ryzen 8040 integra un chip NPU in grado di eseguire fino a 16 trilioni di operazioni al secondo. Perché dunque non procedere subito con l’acquisto di un Mini PC che vanta di caratteristiche tecniche eccellenti? Non a caso, la proposta fatta da Amazon con questa offerta a tempo ha spinto già tantissimi utenti a procedere con l’acquisto. Il prezzo oggi è di soli