Mini PC con coupon in REGALO su Amazon: lo sconto da non perdere

Un mini PC disponibile a poco più di 200 euro, l’ultima promozione disponibile su Amazon è davvero più unica che rara, rappresenta la migliore soluzione su cui fare affidamento nel momento in cui foste alla ricerca di un dispositivo di questo tipo, riuscendo allo stesso tempo a godere di più che discrete prestazioni generali.

Nell’avvicinarvi a un prodotto di questo tipo dovete comunque immaginare che il prezzo di vendita è la discriminante della sua qualità generale, difatti in questo caso parliamo di un processore Intel N95, con frequenza di clock a 3,4GHz, che viene accoppiato con 16GB di RAM DDR4 e anche 512GB di memoria interna su SSD.

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L’altro aspetto da tenere in considerazione riguarda chiaramente la connettività fisica, essendo presenti nella parte posteriore due porte USB-A 3.2, due HDMI, ma anche ethernet RJ45 e ovviamente la DC-IN per il funzionamento (come era lecito immaginarsi non ha batteria). Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare altre due porte USB-A 3.2. Lo chassis è realizzato interamente in plastica, con un telaio invece in metallo che ne accresce sicuramente la resistenza e la durevolezza.

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Amazon sconta il Mini PC con coupon in regalo

Avete davvero la possibilità e l’opportunità di acquistare un mini PC pagandolo veramente poco. Si parte da un listino di 255 euro, per scendere, grazie al coupon che potete applicare gratuitamente in pagina, fino a 204 euro circa. Un risparmio comunque importante, disponibile a questo link, per tutti coloro che vogliono il massimo con la minima spesa.

I suoi punti di forza sono chiaramente molteplici, e spaziano anche nella possibilità di collegare più display in contemporanea, così da estendere e migliorare notevolmente la produttività di tutti coloro che sceglieranno effettivamente di acquistarlo in questi giorni.