Microsoft spinge sull’AI per cambiare il modo in cui nascono i dati

Dietro l’annuncio dell’integrazione di Osmos, Microsoft compie un passo che va ben oltre una normale acquisizione tecnologica. L’azienda decide infatti di spostare l’attenzione dall’AI come strumento di supporto all’AI come soggetto operativo, capace di agire in modo autonomo su processi complessi, pur restando sotto controllo umano.

Nel mondo dell’ingegneria dei dati, questo passaggio è tutt’altro che marginale. Oggi gran parte dei progetti di analytics e machine learning rallenta non per limiti computazionali, ma per attività ripetitive, frammentate e spesso manuali, legate alla raccolta, alla normalizzazione e alla manutenzione dei dati. Microsoft punta così a rompere questo schema portando le tecnologie di Osmos direttamente dentro Fabric e nel data lake unificato OneLake, con l’obiettivo di trasformare flussi disordinati e disomogenei in asset pronti per l’uso dell’intelligenza artificiale. La logica è chiara. Se i dati diventano immediatamente leggibili, l’intero ciclo di sviluppo accelera. Non si tratta però solo di velocità, ma di affidabilità e continuità operativa.

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Osmos, l’AI che agisce e impara dentro l’ecosistema Microsoft

Osmos nasce per risolvere uno dei problemi più sottovalutati dell’ingegneria dei dati moderna, la difficoltà di gestire fonti esterne instabili, spesso fornite da partner, clienti o sistemi legacy che non seguono standard chiari. Invece di costruire regole statiche, la piattaforma ha scelto una strada più ambiziosa, combinando machine learning avanzato, tecniche di Inductive Program Synthesis e modelli di ricerca su grafi complessi. Il risultato è un sistema capace di generare, correggere e mantenere pipeline dati in modo dinamico, intervenendo quando i formati cambiano o emergono anomalie.

L’AI non si limita a suggerire, ma propone azioni concrete, lasciando alle persone il ruolo di validazione e supervisione. È qui che entra in gioco l’approccio agentico che ha convinto Microsoft. L’ intelligenza artificiale può operare su orizzonti temporali lunghi, monitorare flussi continui e reagire ai cambiamenti, mentre le organizzazioni mantengono la possibilità di intervenire in qualsiasi momento.

L’integrazione profonda con Fabric fa pensare quindi che Microsoft non vede Osmos come un semplice modulo aggiuntivo, ma come un elemento centrale di una visione più ampia. Un’AI nativa per i dati, progettata per ridurre attriti, aumentare la qualità e rendere finalmente scalabile l’uso dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali aziendali.