Microsoft migliora File Explorer: ricerche più rapide e uso della memoria ottimizzato

Microsoft si trova nel bel mezzo delle grandi ottimizzazioni per il suo sistema operativo di punta Windows 11. Secondo quanto riportato, l’attenzione degli ingegneri sarebbe andata sul File Explorer, ovvero il sistema di ricerca dei file, che viene reso più veloce e meno esigente in termini di memoria RAM. Un miglioramento che non cambia l’aspetto dell’interfaccia, ma incide in modo concreto sull’esperienza quotidiana.

Ricerca più intelligente e meno sprechi di risorse

Le novità arrivano con la Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523, attualmente disponibile nei canali Dev e Beta del programma Insider. Si tratta quindi di un aggiornamento in fase di test, distribuito in modo graduale tramite il meccanismo di attivazione selettiva, che consente a Microsoft di valutare stabilità e benefici prima del rilascio generale.

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Il cuore dell’intervento riguarda il modo in cui File Explorer gestisce l’indicizzazione durante le ricerche. In alcune situazioni, il sistema poteva indicizzare più volte percorsi identici o sovrapposti, generando operazioni duplicate. Un comportamento poco visibile per l’utente, ma che portava a un utilizzo non ottimale della RAM. Con la nuova build, questa inefficienza viene eliminata grazie a un indice unico e consolidato.

Cosa cambia nell’uso quotidiano

Dal punto di vista pratico, quando viene avviata una ricerca, il sistema evita di scansionare più volte le stesse posizioni. Questo riduce il carico in background e rende File Explorer più reattivo, soprattutto in contesti complessi. Le differenze diventano più evidenti quando si lavora con più unità di archiviazione, come dischi esterni o partizioni secondarie, o quando le ricerche sono frequenti e approfondite.

Microsoft precisa che anche prima dell’aggiornamento il consumo di RAM non era particolarmente elevato. L’obiettivo, però, è eliminare una inefficienza strutturale che, nel tempo, poteva incidere sulle prestazioni complessive del sistema, in particolare sui PC meno recenti.

Migliorie silenziose ma fondamentali

Questo intervento rientra in una strategia più ampia adottata negli ultimi mesi. Accanto alle funzionalità più visibili, Microsoft sta investendo su ottimizzazioni meno appariscenti ma cruciali, pensate per rendere l’esperienza più fluida e coerente nel lungo periodo. Oltre alla ricerca, la build include anche correzioni legate all’affidabilità di File Explorer e a una gestione più solida delle diverse posizioni di sistema.

Distribuzione graduale e arrivo sul canale stabile

Al momento, le modifiche sono attive solo per una parte degli utenti Insider e vengono abilitate progressivamente. Chi rientra nel gruppo selezionato dovrebbe notare subito una ricerca più scattante e un comportamento generale più ordinato di File Explorer. Una volta completata la fase di test e raccolti i feedback, l’ottimizzazione verrà inclusa in uno dei prossimi aggiornamenti stabili di Windows 11.