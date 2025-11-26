Microsoft: ecco il copia e incolla potenziato dall’AI sul PC

L’aggiornamento 0.96 di PowerToys segna un passo rilevante per l’integrazione dell’AI on-device nei flussi di lavoro quotidiani. La funzione Advanced Paste, introdotta nel 2024 come sistema di copia e incolla assistito dall’intelligenza artificiale, poteva operare al massimo delle capacità solo tramite cloud e con i crediti API acquistabili da OpenAI. Con la nuova versione cambia tutto: l’elaborazione può avvenire direttamente sulla NPU del PC grazie all’integrazione con Foundry Local e con la piattaforma open-source Ollama.

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In questo modo, operazioni come la traduzione, la riformattazione del codice, o la sintesi di un testo vengono gestite localmente, senza inviare alcun dato all’esterno. L’elaborazione risulta più veloce, la privacy aumenta e soprattutto non servono più crediti aggiuntivi per svolgere le attività supportate dal modello eseguito in locale. La presenza dell’AI direttamente sul dispositivo diventa quindi un vantaggio concreto, sfruttando la potenza neurale dei chip più recenti.

Più modelli cloud e un’interfaccia più flessibile

L’aggiornamento non si limita alla modalità offline. PowerToys 0.96 amplia infatti il ventaglio dei servizi cloud supportati, uscendo dalla dipendenza esclusiva da OpenAI. Ora è possibile configurare direttamente nelle impostazioni modelli come Google Gemini, Mistral e le soluzioni Azure OpenAI. La scelta del modello può essere adattata di volta in volta a seconda del tipo di contenuto e del risultato desiderato, offrendo un livello di flessibilità che prima mancava.

L’interfaccia grafica è stata aggiornata per rendere tutto più immediato:

compare una preview in tempo reale del contenuto negli appunti;

è presente un menu a discesa che permette di cambiare modello durante l’operazione di incolla;

il flusso risulta più chiaro e organizzato grazie a un layout rivisto.

L’insieme di queste novità rende Advanced Paste uno strumento più maturo, capace di adattarsi sia a chi preferisce la potenza del cloud sia a chi vuole mantenere il controllo totale dei dati sfruttando l’hardware locale.