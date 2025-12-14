Microsoft 365: nuovi update per Edge, Teams e Outlook

A quanto pare con l’arrivo del periodo natalizio in caso Microsoft e il momento di aggiornamenti, la società si sta impegnando infatti per rilasciare alcune funzionalità aggiuntive per quanto riguarda la propria suite 365, nello specifico gli update riguardano Teams, Edge, Outlook e anche Copilot, non si tratta di piccoli cambiamenti marginali, bensì di miglioramenti decisamente sostanziosi che puntano a garantire una migliore più sicura gestione delle piattaforme, soprattutto da un punto di vista aziendale, contesto nel quale sono utilizzate con maggiore frequenza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa cambia

Partendo dal software Teams, l’azienda si è concentrata soprattutto sulla gestione della multitasking tra profili, nello specifico gli utenti ora potranno gestire con molta più rapidità e facilità la presenza di un maggior numero di tenant, coloro che infatti ne hanno più di uno d’ora in avanti visualizzeranno tutte le notifiche presenti e correlate anche agli altri senza dover necessariamente fare switch tra uno o l’altro, lo stesso riguarda anche l’apertura di queste notifiche, ciò secondo Microsoft renderà l’utilizzo molto più rapido, tra l’altro, a partire da gennaio 2026 gli utenti potranno segnalare qualsiasi tipologia di chiamata sospetta in arrivo da qualsiasi piattaforma in modo da aumentare la sicurezza, come se non bastasse sempre a gennaio arriverà l’auto correzione dei messaggi.

Per quanto riguarda invece Microsoft Edge, quest’ultimo già a partire dal prossimo mese nella sua versione business riceverà una miglioria del design per quanto riguarda la nuova scheda, quest’ultimo risulterà più pulito e moderno e tra l’altro sarà possibile nascondere a propria discrezione l’icona dell’assistente copilot, quest’ultimo è stata una particolare richiesta della community che da sempre gradisce una schermata più pulita rispetto a una più complessa.

Per quanto riguarda invece Microsoft Outlook, la piattaforma si accinge ad accogliere già dal prossimo mese la nuova funzionalità “Quick Parts”, una funzione che permette di salvare porzioni di testo ricorrenti in modo da poterle scrivere in pochi secondi richiamandole con un comando da tastiera, seppur piccolo come cambiamento per molti professionisti questo può essere davvero utile.

Per quanto riguarda invece Copilot, ovviamente Microsoft continua a migliorare tutto il pool di funzionalità che l’assistente può offrire, nel periodo a cavallo tra gennaio e febbraio arriverà una migliorata gestione dell’illuminazione delle immagini generate o caricate, una migliorata comprensione e modifica dei PDF caricati sulla piattaforma insieme al supporto per modificare documenti Pages su iOS o attraverso scorciatoie dedicate su Android.