Microplastiche invisibili, allarme globale

Per anni le microplastiche sono state raccontate come minuscoli frammenti solidi dispersi nell’ambiente acquatico, difficili da intercettare come, granelli, fibre, residui. Le ricerche più recenti stanno però cambiando radicalmente questa percezione. Oggi emerge un quadro più complesso e inquietante, in cui le microplastiche non sono soltanto corpi estranei, ma sorgenti attive di contaminazione chimica. Una volta immerse in acqua, queste particelle rilasciano costantemente molecole disciolte che si diffondono nello spazio circostante, creando una sorta di alone invisibile che non resta confinato alla plastica stessa.

Il fenomeno, già presente in condizioni normali, accelera in modo evidente quando entra in gioco la luce solare, che agisce come catalizzatore di reazioni chimiche silenziose ma persistenti. Studi condotti su diversi polimeri di uso comune mostrano che l’esposizione alla radiazione ultravioletta aumenta la quantità di carbonio organico disciolto rilasciato nell’acqua, trasformando le microplastiche in vere e proprie fabbriche chimiche microscopiche. Ciò significa che l’impatto ambientale non si misura più solo contando le particelle, ma anche valutando ciò che esse lasciano dietro di sé, in una dimensione molto più difficile da monitorare e contenere.

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Allarme Microplastiche: il nostro mondo è sempre più in pericolo

L’aspetto più delicato di questo processo riguarda la natura delle sostanze rilasciate. Le analisi chimiche indicano che le microplastiche liberano un miscuglio eterogeneo di additivi industriali, frammenti molecolari dei polimeri originari e composti ossidati che si formano durante la degradazione fotochimica.

Dal punto di vista biologico, queste sostanze non si comportano come la normale materia organica presente negli ecosistemi acquatici. Al contrario, mostrano caratteristiche più simili a composti di origine microbica, risultando quindi facilmente assimilabili da batteri e microrganismi. Questo dettaglio apre domande importanti sugli effetti a catena sull’intero sistema.

In pratica, le microplastiche non solo aggiungono un problema, ma rischiano di amplificarne molti altri, agendo come moltiplicatori chimici e biologici. In un contesto di cambiamenti climatici e crescente pressione sugli ecosistemi idrici, questa dimensione “invisibile” dell’inquinamento potrebbe rivelarsi una delle più difficili da affrontare, perché sfugge sia allo sguardo che alle soluzioni tradizionali di depurazione.