Meteo Android: Google potrebbe rivoluzionare l’esperienza d’uso

Come ben sapete, Google presta sempre molta attenzione alle proprie applicazioni e nello specifico agli update che rilascia per queste ultime, bene o male tutte le applicazioni infatti godono di aggiornamenti costanti fatti con molta attenzione da parte del team di sviluppo che ovviamente vuole garantire l’esperienza migliore possibile ai propri consumatori.

Tra queste applicazioni, però non è presente l’app meteo che normalmente installata sui device Android ed è utilizzabile sottoforma di widget, quest’ultima infatti non gode di aggiornamenti ormai da diverso tempo e in base alle ultime informazioni circolate in rete sembra sia in fase di dismissione definitiva, per gli utenti dotati di uno smartphone pixel tutto ciò non conta dal momento che questi possono godere dell’applicazione Google weather integrata con i dispositivi.

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Un addio imminente

Precedentemente, quando gli utenti clicca vano sul widget del meteo presenti all’interno di Android, si apriva una pagina specifica che rimandava all’applicazione dedicata per l’appunto al meteo, quest’ultima ovviamente come già saprete, mostrava le informazioni meteo rappresentate da un carosello dedicato ai 10 giorni adiacenti alla data visualizzata con le informazioni meteo disponibili, recentemente Google a modificato questa schermata dal momento che adesso oltre che il carosello orizzontale con i 10 giorni successivi in basso, viene mostrato un ulteriore carosello con alcune informazioni in più sul meteo, adesso però qualcosa è cambiato, gli utenti infatti quando cliccano non vengono più mandati all’interno di questa applicazione bensì vengono rimandati in automatico alla pagina di ricerca Google dedicata al meteo, nello specifico parliamo di quella piccola schermata che viene visualizzata quando all’interno del motore di ricerca Google cerchiamo le informazioni meteo che desideriamo, segnale dunque che il collegamento è stato completamente spento e che dunque Google sta completamente dando l’addio a quella applicazione.

Le segnalazioni sul web sono aumentate in modo importante negli ultimi giorni e questo sicuramente è il segnale che il cambiamento è in fase di rilasciopraticamente per tutti gli utenti Android.